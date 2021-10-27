Як не втратити віру у себе, стати лікарем у Польщі та розпочати власну справу за кордоном – розповіла Ілона ексклюзивно для 24 каналу.

Важливо Знайшов щастя і здобув досвід за кордоном, а згодом повернувся на Батьківщину: історія українця

Ілона Сорохан народилася в маленькому селі на Буковині. Вже зі самого дитинства вона відрізнялася своєю наполегливістю і нестримним бажанням отримати максимум від життя. Дівчинка ходила на різноманітні гуртки. Вільного часу, як зізналася Ілона, майже не було: музична школа, комп'ютерні курси, іноземні мови, баскетбол.

У 8 класі дівчинка вирішила стати лікарем. Дитяча мрія перетворилася на ціль та життєвий орієнтир. Тоді 13-річна дитина і гадки не мала, яким тернистим буде її шлях.



Випускний у школі / Фото надані Ілоною Сорохан

Після закінчення школи Ілона вступила у Вінницький національний університет імені Пирогова. Навчаючись, вона не втрачала можливість їздити на практику до Польщі.

Поїздка, яка змінила життя

Перша поїздка Ілони до Польщі у маленьке містечко Кельце дала чітке розуміння того, що вона хоче працювати лікарем в Європі. Згодом сумніви остаточно розвіяла Варшава, куди Ілона захотіла переїхати.

Поїхавши у Польщу, побачивши стан медичних закладів, я була приємно шокована, мені було з чим порівняти, адже за 6 років медичного університету в Україні я багато чого бачила,

– розповіла Ілона.

Тож, вже після закінчення медичного університету вона вирішила не продовжувати навчання в Україні, а вступати на інтернатуру в Польщу.

Що потрібно, щоб працювати лікарем у Польщі

Перш за все потрібно пройти процедуру підтвердження диплому. А саме: скласти усний іспит по медичній термінології та тестовий екзамен. Один екзамен коштує 3 200 злотих. Якщо провалити його, то гроші ніхто не повертає. З документів потрібно мати:

диплом і додаток до нього з апостилем, переведений присяжним перекладачем на польську мову;

атестат про закінчення середньої освіти;

оплата 3 200 злотих за вступний іспит.

Зверніть увагу! Документи можна подавати як особисто, так і відсилати поштою. Якщо оберете перший спосіб, тоді всі копії документів мають бути нотаріально завірені.

Саме з останнім іспитом в Ілони і виникли певні труднощі. Якщо говорити простіше – дівчина завалила іспит. Згодом це повторилося.



Студентські роки / Фото надані Ілоною Сорохан

"Я плакала, але мусила вчити знову і знову"

Ілона зізналася, що почувалася жахливо та була морально виснажена.

Я плакала, було дуже образливо через те, що я 2 місці кожного дня, без жодного вихідного проводила за книжками по 10 – 12 годин, і все даремно,

– констатувала вона.

У дівчини навіть з'явилася думка покинути все і повернутися на Батьківщину. Але її мотивували та заспокоювали історії інших людей, яким вдалося скласти іспит аж з 6 разу.

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Перший раз тест вона складала в місті Бялисток. Там за 3 200 злотих давали 2 спроби. Наступна проба була лише за місяць, але вона виявилася ще важчою за першу. Тож на Ілону знову чекав провал. Одразу після цього вона взяла квитки у Берлін і з чоловіком поїхала відпочити до Німеччини.

Дівчина роздавала їжу в лікарні, аби зібрати гроші

Українка потребувала перезагрузки. За маленький проміжок часу їй вдалося взяти себе в руки і почати вчити та готуватися до іспиту наново. Щоправда, цього разу вона мусила поєднувати навчання з роботою в лікарні. Аби назбирати потрібну суму, вона роздавала їжу пацієнтам у пологовому.

Вдень я роздавала їжу, а ввечері ходила на безкоштовне чергування. Мені це було потрібно, щоб вчитись, здобувати досвід, адже я мрію підтвердити диплом та працювати лікарем акушером-гінекологом,

– наголосила Ілона Сорохан.

Роздавати їжу пацієнтам було морально важко, адже українка має вищу освіту, але працювати за фахом не може. Оптимізму додавало те, що лікарі у пологовому були дуже привітні та ставилися до Ілони добре.

Так, підтримка однозначно була. Вони давали поради, ділились досвідом та, наприклад, сайтами, де можна знайти багато корисної медичної інформації, яка допоможе мені в підготовці до іспитів,

– розповіла дівчина.

Їжу вона роздавала 9 місяців. Оплата була досить високою – приблизно 4 200 злотих, тобто 1 100 доларів. А через те, що українка була ученицею поліцеальної школи, її звільняли від сплати всіх податків. Тому Ілона отримувала одразу "чисту" заплату.

Що таке поліцеальна школа? Це безкоштовна школа для дорослих, в якій можуть навчатися люди з повною загальною середньою освітою. На пострадянському просторі аналогів польських поліцеалок немає. Вони прирівнюються до наших технікумів, а сертифікати поліцеальних шкіл визнаються не тільки в Польщі, а й в країнах Євросоюзу.

Поради для тих, хто хоче стати лікарем у Польщі

Найголовніше – наполегливість

Ілона наголосила, що для цього потрібна надзвичайна наполегливість. Багато людей помилково думають, що для роботи лікарем у Польщі вистачить стажу в Україні. Ні. Насправді це не звільняє людину від здачі іспитів.

Немає значення, чи ти 25 років працював гінекологом, чи тільки-но закінчив універ – процедура одна для всіх. Навпаки краще складати іспити одразу після університету, адже тоді у людини ще свіжі знання,

– пояснила Ілона.

За її словами, цілком реально вивчити медичні терміни польською мовою за 3 місяці, але для цього потрібно підійти дуже серйозно і сидіти за книжками щонайменше 7 годин щодня.

Ретельна підготовка

До іспитів можна готуватися як самостійно, так і через спеціальні програми. Українка порадила підписатися на фейсбук-сторінку, яка має назву "Нострифікація диплому лікаря в Польщі".

Хто збирається переїжджати і підтвердити диплом, обов'язково має підписатись на цю групу, там інформація на вагу золота,

– зізналася дівчина.

Чітка вимова

Ще одна порада – багато читати. І краще за все це робити вголос. Все для того, аби працювати над чіткістю вимови. Також бажано знайти друзів поляків і багато говорити з ними.

"Найважливіша, як я вважаю, порада – це почати все робити на останньому курсі університету. А ще усвідомити, що тебе тут (у Польщі – 24 канал) ніхто не чекає. Ніхто тобі не зобов'язаний. Тож, треба набратися терпіння та розуміти, заради чого тобі це все потрібно", – додала Ілона.

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Станом на зараз Ілона склала усний іспит і продовжує готуватися до здачі злощасного тесту. Вона налаштована рішуче, адже не покидає мрію працювати лікарем в європейській країні.

Відкриття салону у Варшаві

Після 9 місяців роботи в лікарні не за фахом Ілона вирішила кардинально змінити своє життя. У серпні 2020 року вона відкрила свій перший масажний салон у Варшаві Body Sculptor. Він також пов'язаний з медициною та здоров'ям. Там виконують різні види масажу, починаючи від лікувальних та закінчуючи процедурами спа.

Я вирішила, що не буду роздавати їжу, а можу робити щось більше. Чи було важко? Це нічого не сказати. Було дуже багато невдач та поразок, але все ж посмішки щасливих пацієнтів надають мотивацію розвиватись та ставати кращими,

– згадала українка.

Відкриття салону Body Sculptor у Варшаві / Фото Ілони Сорохан

Що потрібно для відкриття бізнесу в Польщі

Паспорт і легальне перебування на території Польщі. Песель (аналог нашого ідентифікаційного коду). 5 000 злотих (капітал, який має бути на банківському рахунку). Відкриття ФОП або ТОВ.

Ілона зізналася, що на початку відкриття салону було багато паперових проблем. Більшість з них виникала через незнання польського законодавства.

Штраф в 1 мільйон злотих

Вона пригадала, що якось вночі прочитала пост про відкриття фірми в Польщі. У ньому юрист сказав, що потрібно обговорити 1 важливий документ. В іншому випадку – потрібно буде сплатити штраф в 1 мільйон злотих. На щастя, Ілона вчасно зорієнтувалася і встигла оформити потрібний документ. Тож, штрафу вдалося уникнути.

Україна зрозуміла, що перебуває на своєму місці та робить все правильно, коли:

клієнти почали ставати друзями,

відвідувачів стало так багато, що салон переїхав з приміщення на 30 квадратних метрів у простору будівлю на 90 квадратів,

штат робітників збільшився до 7, серед яких є і поляки.



У салоні працюють українці та поляки / Фото Ілони Сорохан

Чи планує повертатися в Україну

Ілона зауважила, що наразі не збирається повертатися на Батьківщину. Вони разом з чоловіком хочуть виховувати дітей закордоном.

Провчившись 6 років в медичному університеті, знаючи як влада ставиться до медиків, на жаль, на даному етапі життя, я не хочу повертатися в Україну. Але моє серце завжди в Україні, це – край, де я народилась та виросла,

– підсумувала Ілона.

Наостанок українка порадила не боятися ризикувати та змінювати своє життя. Адже воно, як правильно зазначила Ілона, занадто коротке.