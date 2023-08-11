До фінального списку увійшли 15 пам'яток. Які саме – дізнайтесь нижче у матеріалі!

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15 туристичних пам'яток, які привертають найбільше уваги

Найпопулярнішим – за кількістю пошукових запитів та відвідувачів на рік – виявилася вежа Бурдж-Халіфа. За нею – храм Тадж-Махал та Ніагарський водоспад.

Згідно з дослідженням, Бурдж-Халіфа​ в Дубаї є пам'яткою, яка привертає найбільше уваги в усьому світі: трохи менш як 22 мільйонів пошукових запитів у Google і приблизно 17 мільйонів відвідувачів на рік.

Зазначимо, Бурдж Халіфа має висоту приблизно 828 метрів, що втричі перевищує висоту знаменитої Ейфелевої вежі в Парижі, яка посіла 5 місце в рейтингу.

На другому місці Тадж-Махал в Індії. Цей індійський палац, зроблений із мармуру кольору слонової кістки, є головною пам'яткою країни. Щороку в усьому світі трохи менше ніж 22 мільйони людей шукають Тадж-Махал, а сам сайт щорічно відвідує близько 7,5 мільйонів відвідувачів.

Тадж-Махал посів друге місце в рейтингу найпопулярніших пам'яток у світі / Фото UnSplash

У Сполучених Штатах є одна пам'ятка, яка входить до трійки лідерів у світі: Ніагарський водоспад. Цей орієнтир фактично розташований на кордоні Нью-Йорка та Онтаріо, Канада, і щороку приваблює близько 13 мільйонів відвідувачів. Щороку понад 1,2 мільйона людей у всьому світі також шукають у Google ці знамениті водоспади.

У першу п'ятірку увійшли також міст Золоті Ворота у Сан-Франциско, й Ейфелева вежа у Парижі.

Наступними у ТОП-15 розташувалися:

Мачу-Пікчу, Перу; Саграда-Фамілія, Іспанія; Статуя Свободи, США; Біг-Бен, Велика Британія; Великий китайський мур, Китай; Стоунхендж, Велика Британія; Букінгемський палац, Велика Британія; Еверест, Тибет/Непал; Мон-Сен-Мішель, Франція; Собор Святої Софії, Туреччина.

15 найпопулярніших пам'яток у світі / Фото Switch on business

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