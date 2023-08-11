До фінального списку увійшли 15 пам'яток. Які саме – дізнайтесь нижче у матеріалі!
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15 туристичних пам'яток, які привертають найбільше уваги
Найпопулярнішим – за кількістю пошукових запитів та відвідувачів на рік – виявилася вежа Бурдж-Халіфа. За нею – храм Тадж-Махал та Ніагарський водоспад.
Згідно з дослідженням, Бурдж-Халіфа в Дубаї є пам'яткою, яка привертає найбільше уваги в усьому світі: трохи менш як 22 мільйонів пошукових запитів у Google і приблизно 17 мільйонів відвідувачів на рік.
Зазначимо, Бурдж Халіфа має висоту приблизно 828 метрів, що втричі перевищує висоту знаменитої Ейфелевої вежі в Парижі, яка посіла 5 місце в рейтингу.
На другому місці Тадж-Махал в Індії. Цей індійський палац, зроблений із мармуру кольору слонової кістки, є головною пам'яткою країни. Щороку в усьому світі трохи менше ніж 22 мільйони людей шукають Тадж-Махал, а сам сайт щорічно відвідує близько 7,5 мільйонів відвідувачів.
Тадж-Махал посів друге місце в рейтингу найпопулярніших пам'яток у світі / Фото UnSplash
У Сполучених Штатах є одна пам'ятка, яка входить до трійки лідерів у світі: Ніагарський водоспад. Цей орієнтир фактично розташований на кордоні Нью-Йорка та Онтаріо, Канада, і щороку приваблює близько 13 мільйонів відвідувачів. Щороку понад 1,2 мільйона людей у всьому світі також шукають у Google ці знамениті водоспади.
У першу п'ятірку увійшли також міст Золоті Ворота у Сан-Франциско, й Ейфелева вежа у Парижі.
Наступними у ТОП-15 розташувалися:
- Мачу-Пікчу, Перу;
- Саграда-Фамілія, Іспанія;
- Статуя Свободи, США;
- Біг-Бен, Велика Британія;
- Великий китайський мур, Китай;
- Стоунхендж, Велика Британія;
- Букінгемський палац, Велика Британія;
- Еверест, Тибет/Непал;
- Мон-Сен-Мішель, Франція;
- Собор Святої Софії, Туреччина.
15 найпопулярніших пам'яток у світі / Фото Switch on business