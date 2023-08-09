Експерти зібрали рейтинг 16 найкращих міст для життя в Польщі. У списку багато сюрпризів – популярні Варшава та Краків опинились далеко не в лідерах. Тож яке польське місто найкомфортніше для життя – дізнаєтесь далі.
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Де найкраще жити в Польщі
Під час підготовки цього рейтингу експерти визначили 6 головних критеріїв: рівень безробіття, розмір зарплати, доступність житла, медичне обслуговування, рівень злочинності та якість повітря. Кожне місто отримувало відповідні бали за ці показники.
Рейтинг кращих міст для життя в Польщі очолила столиця Великопольщі – Познань. За всіма переліченими категоріями місто потрапляло до першої десятки. Але ключову роль відіграли два фактори: низький рівень безробіття та високі зарплати. Також у Познані дуже помірні ціни на житло, тому все склалося і місто стало лідером рейтингу.
Друге місце у списку – за Катовіце. Тут досить доступне житло. Але у місті не найкращі показники якості повітря. На третій позиції – Ополе. Тут якраз навпаки, місто може похвалитися найкращою якістю повітря.
А от Варшава та Краків, хоч і перемагають за економічними показниками (високі зарплати та низький рівень безробіття), але через екстремальні ціни на житло і не кращу якість повітря опустились доволі низько в рейтингу.
Отже, найкращі польські міста для життя:
- Познань;
- Катовіце;
- Ополе;
- Вроцлав;
- Ольштин;
- Бидгощ;
- Гожув-Велькопольський;
- Жешув;
- Лодзь;
- Люблін;
- Краків;
- Гданськ;
- Щецин;
- Варшава;
- Кельці;
- Білосток.