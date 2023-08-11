В финальный список вошли 15 достопримечательностей. Какие именно узнайте ниже в материале!

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15 туристических достопримечательностей, которые привлекают больше внимания

Самым популярным – по количеству поисковых запросов и посетителей в год – оказалась башня Бурдж-Халифа. За ней – храм Тадж-Махал и Ниагарский водопад.

Согласно исследованию, Бурдж-Халифа в Дубае является достопримечательностью, которая привлекает больше всего внимания во всем мире: чуть менее 22 миллионов поисковых запросов в Google и примерно 17 миллионов посетителей в год.

Отметим, Бурдж Халифа имеет высоту примерно 828 метров, что втрое превышает высоту знаменитой Эйфелевой башни в Париже, занявшей 5 место в рейтинге.

На втором месте Тадж-Махал в Индии. Этот индийский дворец из мрамора цвета слоновой кости является главной достопримечательностью страны. Ежегодно во всем мире чуть менее 22 миллионов человек ищут Тадж-Махал, а сам сайт ежегодно посещает около 7,5 миллиона посетителей.

Тадж-Махал занял второе место в рейтинге самых популярных достопримечательностей в мире / Фото UnSplash

В Соединенных Штатах есть одна памятка, которая входит в тройку лидеров в мире: Ниагарский водопад. Этот ориентир фактически расположен на границе Нью-Йорка и Онтарио, Канада и ежегодно привлекает около 13 миллионов посетителей. Каждый год более 1,2 миллиона человек во всем мире также ищут в Google эти знаменитые водопады.

В первую пятерку вошли также мост Золотые ворота в Сан-Франциско, и Эйфелева башня в Париже.

Следующими в ТОП-15 расположились:

Мачу-Пикчу, Перу; Соградо-Фамилия, Испания; Статуя Свободы, США; Биг-Бен, Великобритания; Большая китайская стена, Китай; Стоунхендж, Великобритания; Букингемский дворец, Великобритания; Эверест, Тибет/Непал; Мон-Сен-Мишель, Франция; Собор Святой Софии, Турция.

15 самых популярных достопримечательностей в мире / Фото Switch on business

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