Ідеально для вікенду: назвали найкрасивіші локації Польщі
Джерело:The Warsaw
Відпочинок в Польщі – це не тільки визначні міста, а це також мальовничі краєвиди та різноманітні пам'ятки. Польща дивовижна країна, в якій кожному туристу припаде до душі чимало локацій.
Читачі National Geographic Traveler обрали найкрасивіші місця Польщі. У голосуванні взяли участь 258 тисяч людей. У підсумковий список увійшли 16 визначних пам'яток.
Читайте також Неймовірно красиво, але смертельно: 9 найнебезпечніших природних див на планеті
Ось так виглядає весь список:
- Фортеця Срібна гора
Будівля розташована в Нижньосілезькому воєводстві, біля села Srebrna Góra. Це одна з найбільших оборонних споруд Європи. Збудували фортецю у другій половині XVIII століття.
- Палаци в Остромецьку
Палацово-парковий комплекс збудовано у стилі рококо. Розташований він неподалік Бидгоща.
Палаци у місті Остромецько / Фото visitbydgoszcz.pl
- Хелмські крейдяні підземелля
Вони перебувають у Люблінському воєводстві.
Далі перелік виглядає так:
- Палацовий парк у місті Ілова;
- Центральний музей текстилю з Лодзинським міським парком культури;
- Замок у Мушині;
- Тумський пагорб у Плоцьку;
- Фабрика роботів у Мошненському замку;
- Ланьцутський замок;
Ланьцутський замок / Фото Вікіпедія
- Православний скит в Одринках;
- Національний парк Bory Tucholskie;
- Більсько-Бяла;
- Археологічний музей у Вісліці;
- Лідзбарк-Варміньскі;
- Пиздри;
- Дарлово.
Які напрямки стануть популярними серед туристів у 2040 році
Хоча 2024 рік ще не закінчився, експерти вже починають аналізувати інтерес споживачів, щоб визначити, які регіони будуть популярними аж у 2040 році. Deloitte разом із Google провели нове дослідження.
Корпорації вивчили розвиток туризму до 2040 року. І, як виявилося, у 2040 році Іспанія може стати найбільш відвідуваною країною. Згідно з дослідженням, до 2040 року мандруватимуть 2,4 мільярда людей. 74% оберуть країни Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.