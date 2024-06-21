Читачі National Geographic Traveler обрали найкрасивіші місця Польщі. У голосуванні взяли участь 258 тисяч людей. У підсумковий список увійшли 16 визначних пам'яток.

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Ось так виглядає весь список:

Фортеця Срібна гора

Будівля розташована в Нижньосілезькому воєводстві, біля села Srebrna Góra. Це одна з найбільших оборонних споруд Європи. Збудували фортецю у другій половині XVIII століття.

Палаци в Остромецьку

Палацово-парковий комплекс збудовано у стилі рококо. Розташований він неподалік Бидгоща.



Палаци у місті Остромецько / Фото visitbydgoszcz.pl

Хелмські крейдяні підземелля

Вони перебувають у Люблінському воєводстві.

Далі перелік виглядає так:

Палацовий парк у місті Ілова; Центральний музей текстилю з Лодзинським міським парком культури; Замок у Мушині; Тумський пагорб у Плоцьку; Фабрика роботів у Мошненському замку; Ланьцутський замок;



Ланьцутський замок / Фото Вікіпедія

​​Православний скит в Одринках; Національний парк Bory Tucholskie; ​​​Більсько-Бяла; ​​Археологічний музей у Вісліці; Лідзбарк-Варміньскі; Пиздри; Дарлово.

Які напрямки стануть популярними серед туристів у 2040 році

Хоча 2024 рік ще не закінчився, експерти вже починають аналізувати інтерес споживачів, щоб визначити, які регіони будуть популярними аж у 2040 році. Deloitte разом із Google провели нове дослідження.

Корпорації вивчили розвиток туризму до 2040 року. І, як виявилося, у 2040 році Іспанія може стати найбільш відвідуваною країною. Згідно з дослідженням, до 2040 року мандруватимуть 2,4 мільярда людей. 74% оберуть країни Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.