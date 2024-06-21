Читачі National Geographic Traveler обрали найкрасивіші місця Польщі. У голосуванні взяли участь 258 тисяч людей. У підсумковий список увійшли 16 визначних пам'яток.

Читайте також Неймовірно красиво, але смертельно: 9 найнебезпечніших природних див на планеті

Ось так виглядає весь список:

  • Фортеця Срібна гора

Будівля розташована в Нижньосілезькому воєводстві, біля села Srebrna Góra. Це одна з найбільших оборонних споруд Європи. Збудували фортецю у другій половині XVIII століття.

  • Палаци в Остромецьку

Палацово-парковий комплекс збудовано у стилі рококо. Розташований він неподалік Бидгоща.

Палаци у місті Остромецько
Палаци у місті Остромецько / Фото visitbydgoszcz.pl

  • Хелмські крейдяні підземелля

Вони перебувають у Люблінському воєводстві.

Далі перелік виглядає так:

  1. Палацовий парк у місті Ілова;
  2. Центральний музей текстилю з Лодзинським міським парком культури;
  3. Замок у Мушині;
  4. Тумський пагорб у Плоцьку;
  5. Фабрика роботів у Мошненському замку;
  6. Ланьцутський замок;

Ланьцутський замок
Ланьцутський замок / Фото Вікіпедія

  1. ​​Православний скит в Одринках;
  2. Національний парк Bory Tucholskie;
  3. ​​​Більсько-Бяла;
  4. ​​Археологічний музей у Вісліці;
  5. Лідзбарк-Варміньскі;
  6. Пиздри;
  7. Дарлово.

Які напрямки стануть популярними серед туристів у 2040 році

Хоча 2024 рік ще не закінчився, експерти вже починають аналізувати інтерес споживачів, щоб визначити, які регіони будуть популярними аж у 2040 році. Deloitte разом із Google провели нове дослідження.

Корпорації вивчили розвиток туризму до 2040 року. І, як виявилося, у 2040 році Іспанія може стати найбільш відвідуваною країною. Згідно з дослідженням, до 2040 року мандруватимуть 2,4 мільярда людей. 74% оберуть країни Європи та Азійсько-Тихоокеанського регіону.