Читатели National Geographic Traveler выбрали самые красивые места Польши. В голосовании приняли участие 258 тысяч человек. В итоговый список вошли 16 достопримечательностей.
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Вот так выглядит весь список:
- Крепость Серебряная гора
Здание расположено в Нижнесилезском воеводстве, возле деревни Srebrna Góra. Это одно из крупнейших оборонительных сооружений Европы. Построили крепость во второй половине XVIII века.
- Дворцы в Остромецке
Дворцово-парковый комплекс построен в стиле рококо. Расположен он неподалеку от Быдгоща.
Дворцы в городе Остромецко / Фото visitbydgoszcz.pl
- Хелмские меловые подземелья
Они находятся в Люблинском воеводстве.
Далее перечень выглядит так:
- Дворцовый парк в городе Илова;
- Центральный музей текстиля с Лодзинским городским парком культуры;
- Замок в Мушине;
- Тумский холм в Плоцке;
- Фабрика роботов в Мошненском замке;
- Ланьцутский замок;
Ланьцутский замок / Фото Википедия
- Православный скит в Одрынках;
- Национальный парк Bory Tucholskie;
- Бельско-Бяла;
- Археологический музей в Вислице;
- Лидзбарк-Варминьски;
- Пиздры;
- Дарлово.
Какие направления станут популярными среди туристов в 2040 году
Хотя 2024 год еще не закончился, эксперты уже начинают анализировать интерес потребителей, чтобы определить, какие регионы будут популярными аж в 2040 году. Deloitte вместе с Google провели новое исследование.
Корпорации изучили развитие туризма до 2040 года. И, как оказалось, в 2040 году Испания может стать самой посещаемой страной. Согласно исследованию, к 2040 году будут путешествовать 2,4 миллиарда человек. 74% выберут страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.