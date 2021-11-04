Верніков емігрувала до США з родиною, коли їй було лише 12. Там вона здобула юридичну освіту й згодом стала адвокатом, про що мріяла ледь не змалечку.

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З адвокатської практики – у політику

"Кожного разу, коли я бачила якусь несправедливість, я відчувала, що маю це виправити. У багатьох випадках мені це вдавалося. Головне – діяти", – переконана українка. Протягом 8 років вона активно займалася юридичною практикою у міграційному та сімейному праві. Після цього 37-річна мешканка Брукліну пішла у місцеву політику.

Верніков каже, що гроші – не головне

Українка розуміла, що через це їй доведеться залишити адвокатську практику. До того ж, знала, що депутати у Сполучених Штатах Америки отримують за свою роботу відносно невеликі гроші. Та фінансовий аспект, стверджує Верніков, для неї не найважливіший.

Головне – це зміни, які я зможу запровадити у місті. Я роблю це, бо люблю цю країну й вдячна за те, що вона нам дає. Водночас мене як емігрантку турбує те, що відбувається зі США,

– пояснила політикиня.

Українка підтримує політику Трампа

До слова, на президентських виборах у 2020 році Верніков голосувала за Дональда Трампа. Вона підтримує його політику як на національному, так і на міжнародному рівнях. Вона балотувалася в депутати на дільниці, яка охоплює Брайтон Біч. Виборці там – переважно вихідці з колишнього Радянського Союзу.

Цікаво! Верніков обіцяла, що у разі перемоги на виборах, буде боротися за збільшення фінансування поліції. Також вона прагне підвищити бюджет санітарно-очисних служб міста.