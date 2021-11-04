Верников эмигрировала в США с семьей, когда ей было всего 12. Там она получила юридическое образование и впоследствии стала адвокатом, о чем мечтала чуть ли не с детства.

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Из адвокатской практики – в политику

"Каждый раз, когда я видела какую-то несправедливость, я чувствовала, что должна это исправить. Во многих случаях мне это удавалось. Главное – действовать", – убеждена украинка. В течение 8 лет она активно занималась юридической практикой в ​​миграционном и семейном праве. После этого 37-летняя жительница Бруклина пошла в местную политику.

Верников говорит, что деньги – не главное

Украинка понимала, что из-за политики ей придется оставить адвокатскую практику. К тому же знала, что депутаты в Соединенных Штатах Америки получают за свою работу относительно небольшие деньги. Но финансовый аспект, утверждает Верников, для него не самый важный.

Главное – это изменения, которые я смогу ввести в городе. Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает. В то же время меня как эмигрантку беспокоит происходящее из США,

– объяснила политик.

Украинка поддерживает политику Трампа

К слову, на президентских выборах в 2020 году Верников голосовала за Дональда Трампа. Она поддерживает его политику как на национальном, так и международном уровнях. Женщина баллотировалась в депутаты на участке, охватывающем Брайтон Бич. Избиратели там – преимущественно выходцы из бывшего Советского Союза.

Любопытно! Верников обещала, что в случае победы на выборах будет бороться за увеличение финансирования полиции. Также она стремится повысить бюджет санитарно очистных служб города.