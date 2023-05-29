Великий канал Венеції біля знаменитого мосту Ріалто складно впізнати. Італійські ЗМІ повідомляють, що правоохоронці перевіряють міські камери відеоспостереження.

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Що сталося з водою у Гранд-каналі

Нині є припущення, що забруднити фарбою канали Венеції могли екологічні активісти. Адже нещодавно вони вже фарбували воду в римському фонтані Треві в чорне.

Користувачі в соцмережах поділились ще одним припущенням: фото з Венеції нагадали їм трюк аргентинського художника Ніколаса Гарсіа Урібуру. Він в 1968 році пофарбував воду Великого каналу в зелений колір, щоб привернути увагу влади і суспільства до екологічних проблем.

Яскраво-зелена вода в Гранд-каналі Венеції: дивіться відео

Однак, на відміну від попередніх випадків, жодна група активістів не взяла на себе відповідальність за те, що сталося з водою у каналах Венеції. Регіональне агентство з охорони навколишнього середовища Італії відібрало зразки води і намагається ідентифікувати речовину, яка змінила її колір. А префект Венеції скликав екстрену нараду поліції, щоб зрозуміти, що сталося.

Раніше ми розповідали про екологічні проблеми у Венеції. Через відсутність дощів та сильну посуху, деякі канали "‎міста на воді" почали пересихати. На певний час навіть зупиняли рух гондол.