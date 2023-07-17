У Римі поліція затримала 17-річного німецького учня, який пошкодив Колізей. Хлопця спіймали, коли він вирізав напис на стіні всесвітньовідомої пам’ятки. Це вже третій подібний випадок за останній місяць. Чому туристи не розуміють важливості історичної споруди та яке покарання їм загрожує – читайте далі.

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17-річна дівчина пошкодила Колізей

На початку липня за таким же порушенням застали дівчину зі Швейцарії: вона вирізала своє ім'я на стінах римського Колізею. Це вже третій обурливий інцидент за це літо – раніше таке ж утнув мандрівник з Британії.

Добре, що швейцарська туристка додумалась видряпати на стіні Колізею тільки літеру "‎N" – першу в своєму імені. Дівчину побачив місцевий гід Девід Баттальїно, який одразу ж повідомив охорону Колізею.

Люди намагалися її зупинити, кричали підлітку, щоб припинила псувати Колізей, однак порушниця просто проігнорувала ці зауваження. Тоді гід Баттальїно підійшов до батьків дівчини, але вони лише жестом показали йому, що не збираються спілкуватися. Тому чоловік сфотографував сім'ю і показав фото охороні.

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Що буде з порушниками

Після цього всю родину швейцарських туристів доправили до поліцейського відділку в Римі. Батьки, звісно, захищали доньку і запевняли: "‎Вона лише маленька дівчинка, вона не робила нічого поганого".

Тепер її, як і німецького підлітка, можуть змусити заплатити штраф аж до 15 000 євро. Ба більше, їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

Ситуація повторюється

На жаль, треба визнати, що туристи доволі часто шкодять італійському Колізею. Нещодавно "‎відзначився" британець, який ключами вирізав на стіні любовний напис "‎Ivan+Hayley 23". Італійська поліція вже його знайшла, чоловік вибачився, але його долю буде вирішувати суд. Йому також "‎світить" 5 років за ґратами або штраф у 15 000 євро.

Ще раніше у 2020 році на ірландського туриста поскаржились поліції, бо він також вирізав свої ініціали на стіні. А в серпні минулого року американську пару спіймали, коли вони залишали свої підписи на Арці Августа, ще одному 2000-річному пам'ятнику у Римі.