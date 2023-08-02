Итальянские власти посоветовали усилить безопасность исторического города и его каналов. ЮНЕСКО предупреждает, что может внести Венецию в список объектов, находящихся под угрозой уничтожения. Наибольший вред итальянскому городу наносят туристы и изменения климата.

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Италию обвиняют в халатности

В организации добавляют, что некоторые давние проблемы уже негативно повлияли на исторический город и повредили его культурное наследие. К примеру, активное строительство высотных домов.

В проекте резолюции ЮНЕСКО, которую готовят для Комитета всемирного наследия, говорится, что Италия не достигла "существенного прогресса в решении постоянных проблем", а предложенные страной меры "все еще недостаточны".

Венеция – город, известный своими каналами и достопримечательностями, который годами борется с чрезмерным туризмом. За один день во время карнавала в 2019 году около 193 тысяч человек уместились в его историческом центре.

Напомним, в мае этого года в главном канале Венеции позеленела вода. Оказалось, что она приобрела такой цвет из-за флуоресцеина. Это вещество, используемое для тестирования канализационных сетей. Этот Гранд-канал является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и главной магистралью Венеции.

Объекты под угрозой

ЮНЕСКО регулярно просматривает перечень наследия, которое требует дополнительной защиты. Венеция рискует в этом году попасть в такой черный список. В этом перечне уже находится исторический центр Одессы, город Тимбукту в Мали, а также несколько объектов в Сирии, Ираке и Ливии. Кроме Венеции, в список наследия под угрозой могут быть включены украинские города Киев и Львов.