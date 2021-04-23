Великі знижки від Ryanair: з Польщі в Україну від 36 злотих

Джерело:inPoland
Лоукост Ryanair пропонує великі знижки на перельоти з Польщі в Україну. Вже зараз можна забронювати дешеві квитки одразу із кількох великих міст.
Недорогі рейси можна знайти з Варшави, Гданська, Кракова, Вроцлава та Катовіце. Найдешевша пропозиція – переліт всього за 36 злотих.
Цікаво Понад 350 автомобілів застрягли на польському кордоні: деталі
Ціни на квитки від Ryanair з Польщі в Україну: детальна таблиця
|Виліт
|Прибуття
|Ціна в злотих
|Краків
|Херсон або Одеса
|36
|Харків або Київ
|39
|Вроцлав
|Київ
|63,60
|Одеса
|36
|Гданськ
|Київ
|59
|Одеса
|39
|Варшава
|Львів
|70,80
|Київ
|63,60
|Харків
|59
|Катовіце
|Київ або Одеса
|39
Окрім цього, вилетіти з Польщі зі знижкою можна не лише в Україну, але й у такі країни:
Квитки в один бік коштують від 36 до 39 злотих.
До слова, Ryanair також вніс зміни щодо бронювання. Зарезервувавши квиток до 30 червня, робити будь-які зміни у бронюванні можна безкоштовно до 31 жовтня, без обов'язкової сплати сервісних зборів.
Низькі ціни на авіаперельоти з Ryanair | Скриншот з мобільного додатку Ryanair