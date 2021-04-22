На українсько-польському кордоні утворилися великі черги. Понад 350 автомобілів очікують, щоб перетнути кордон. Найбільші черги на пунктах пропуску "Шегині – Медика" і "Краковець – Корчова".

Про ситуацію на кордоні повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби. Про скупчення автомобілів прикордонники написали у фейсбуці.

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Деталі

Станом на 15:00 355 автомобілів було зафіксовано на українсько-польському кордоні. Їхній розподіл виглядає так:

Ягодин – 15 автомобілів;

Грушів – 30 автомобілів;

Рава-Руська – 10 автомобілів;

Шегині – 220 автомобілів;

Краковець – 80 автомобілів.

На інших пунктах пропуску черг не зафіксовано.

Як зазначали раніше у Кабінеті Міністрів України, план облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки вже затверджений. У 2021 році на виконання цього плану планується використовувати 613 мільйонів гривень, частина з яких є кредитними коштами Польщі.

На польсько-українському кордоні утворилися великі черги / Фото 24 канал