Понад 350 автомобілів застрягли на польському кордоні: деталі
На українсько-польському кордоні утворилися великі черги. Понад 350 автомобілів очікують, щоб перетнути кордон. Найбільші черги на пунктах пропуску "Шегині – Медика" і "Краковець – Корчова".
Про ситуацію на кордоні повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби. Про скупчення автомобілів прикордонники написали у фейсбуці.
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Деталі
Станом на 15:00 355 автомобілів було зафіксовано на українсько-польському кордоні. Їхній розподіл виглядає так:
- Ягодин – 15 автомобілів;
- Грушів – 30 автомобілів;
- Рава-Руська – 10 автомобілів;
- Шегині – 220 автомобілів;
- Краковець – 80 автомобілів.
На інших пунктах пропуску черг не зафіксовано.
На польсько-українському кордоні утворилися великі черги / Фото 24 канал
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