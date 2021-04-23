Лоукост Ryanair предлагает большие скидки на перелеты из Польши в Украину. Уже сейчас можно забронировать дешевые билеты сразу из нескольких крупных городов.

Недорогие рейсы можно найти из Варшавы, Гданьска, Кракова, Вроцлава и Катовице. Самое дешевое предложение – перелет всего за 36 злотых.

Интересно Более 350 автомобилей застряли на польской границе: детали

Цены на билеты от Ryanair из Польши в Украину: подробная таблица

Вылет Прибытие Цена в злотых Краков Херсон или Одесса 36 Харьков или Киев 39 Вроцлав Киев 63,60 Одесса 36 Гданьск Киев 59 Одесса 39 Варшава Львов 70,80 Киев 63,60 Харьков 59 Катовице Киев или Одесса 39

Кроме этого, вылететь из Польши со скидкой можно не только в Украину, но и в следующие страны:

Дания;

Испания;

Чехия;

Великобритания;

Кипр.

Билеты в одну сторону стоят от 36 до 39 злотых.

К слову, Ryanair также внес изменения в бронирование. Зарезервировав билет до 30 июня, делать любые изменения в бронировании можно бесплатно до 31 октября, без обязательной уплаты сервисных сборов.

Низкие цены на авиаперелеты с Ryanair / Скриншот с мобильного приложения Ryanair