Большие скидки от Ryanair: из Польши в Украину от 36 злотых
Лоукост Ryanair предлагает большие скидки на перелеты из Польши в Украину. Уже сейчас можно забронировать дешевые билеты сразу из нескольких крупных городов.
Источник:inPoland
Недорогие рейсы можно найти из Варшавы, Гданьска, Кракова, Вроцлава и Катовице. Самое дешевое предложение – перелет всего за 36 злотых.
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Цены на билеты от Ryanair из Польши в Украину: подробная таблица
|Вылет
|Прибытие
|Цена в злотых
|Краков
|Херсон или Одесса
|36
|Харьков или Киев
|39
|Вроцлав
|Киев
|63,60
|Одесса
|36
|Гданьск
|Киев
|59
|Одесса
|39
|Варшава
|Львов
|70,80
|Киев
|63,60
|Харьков
|59
|Катовице
|Киев или Одесса
|39
Кроме этого, вылететь из Польши со скидкой можно не только в Украину, но и в следующие страны:
- Дания;
- Испания;
- Чехия;
- Великобритания;
- Кипр.
Билеты в одну сторону стоят от 36 до 39 злотых.
К слову, Ryanair также внес изменения в бронирование. Зарезервировав билет до 30 июня, делать любые изменения в бронировании можно бесплатно до 31 октября, без обязательной уплаты сервисных сборов.
Низкие цены на авиаперелеты с Ryanair / Скриншот с мобильного приложения Ryanair
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