Лоукост Ryanair пропонує великі знижки на перельоти з Польщі в Україну. Вже зараз можна забронювати дешеві квитки одразу із кількох великих міст.

Недорогі рейси можна знайти з Варшави, Гданська, Кракова, Вроцлава та Катовіце. Найдешевша пропозиція – переліт всього за 36 злотих.

Цікаво Понад 350 автомобілів застрягли на польському кордоні: деталі

Ціни на квитки від Ryanair з Польщі в Україну: детальна таблиця

Виліт Прибуття Ціна в злотих Краків Херсон або Одеса 36 Харків або Київ 39 Вроцлав Київ 63,60 Одеса 36 Гданськ Київ 59 Одеса 39 Варшава Львів 70,80 Київ 63,60 Харків 59 Катовіце Київ або Одеса 39

Окрім цього, вилетіти з Польщі зі знижкою можна не лише в Україну, але й у такі країни:

Данія;

Іспанія;

Чехія;

Велика Британія;

Кіпр.

Квитки в один бік коштують від 36 до 39 злотих.

До слова, Ryanair також вніс зміни щодо бронювання. Зарезервувавши квиток до 30 червня, робити будь-які зміни у бронюванні можна безкоштовно до 31 жовтня, без обов'язкової сплати сервісних зборів.

Низькі ціни на авіаперельоти з Ryanair | Скриншот з мобільного додатку Ryanair