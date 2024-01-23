Велика Британія пом'якшила вказівки щодо відвідування заходу України

Велика Британія змінила рекомендації для громадян, які планують відвідати західні області України. Вони дещо пом'якшилися.

Міністерство закордонних справ Великої Британії рекомендує громадянам утриматись від поїздок до України. Але за серйозної потреби вони можуть відвідати регіони на заході країни. Які саме області британці вважають відносно безпечними — далі в матеріалі.

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Західні області визнали відносно безпечними

МЗС Британії пом'якшило ставлення до поїздок британців до деяких областей України. Зокрема:

Закарпатської області;

Івано-Франківської області;

Чернівецької області;

Тернопільської області.

Ці вказівки стосуються приватних поїздок громадян Великої Британії. З 2022 року Міністерство не рекомендувало британцям їздити до України взагалі — до будь-якого регіону та з будь-яких причин.

Що стосується столиці України — Києва, то колишні рекомендації не відвідувати це місто залишаються чинними. МЗС Британії радить своїм громадянам уникати будь-яких поїздок до України, а тим хто вже перебуває на її території, виїхати якомога швидше.

Рекомендації британського МЗС важливі, наприклад, для туристичних страховок. У них прописана стандартна умова, що в регіонах, до яких відомство рекомендує не їздити, страховка недійсна.

Україну визнали однією з найнебезпечніших країн

Експерти представили щорічний рейтинг країн, куди не рекомендовано подорожувати у 2024 році. У ньому Україну назвали однією з найнебезпечніших держав для мандрівок.

Консалтингова компанія з питань медицини та безпеки International SOS регулярно повідомляє туристам про потенційні загрози у країнах світу. Вона оцінює різні фактори: безпеку, медицину та кліматичні ризики.

Україна отримала найвищий рівень ризику в безпековій сфері через російську війну. Експерти оцінили рівень небезпеки в Україні як "‎надзвичайний". Більше про країни, до яких ризиковано подорожувати у 2024 році — читайте за посиланням.