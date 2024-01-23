Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Украину. Но при серьезной необходимости они могут посетить регионы на западе страны. Какие именно области британцы считают относительно безопасными – далее в материале.

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Западные области признали относительно безопасными

МИД Британии смягчил отношение к поездкам британцев в некоторые области Украины. В частности:

Закарпатскую область;

Ивано-Франковскую область;

Черновицкую область;

Тернопольскую область.

Эти указания касаются частных поездок граждан Великобритании. С 2022 года Министерство не рекомендовало британцам ездить в Украину — в любой регион и по каким-либо причинам.

Что касается столицы Украины — Киева, то прежние рекомендации не посещать этот город остаются в силе. МИД Британии советует своим гражданам избегать любых поездок в Украину, а тем, кто уже находится на ее территории, уехать как можно скорее.

Рекомендации британского МИДа важны, например, для туристических страховок. В них прописано стандартное условие, что в регионах, в которые ведомство рекомендует не ездить, страховка недействительна.

Украину признали одной из самых опасных стран

Эксперты представили ежегодный рейтинг стран, куда не рекомендуется путешествовать в 2024 году. В нем Украину назвали одним из самых опасных государств для путешествий.

Консалтинговая компания по медицине и безопасности International SOS регулярно сообщает туристам о потенциальных угрозах в странах мира. Она оценивает разные факторы: безопасность, медицину и климатические риски.

Украина получила самый высокий уровень риска в сфере безопасности из-за российской войны. Эксперты оценили уровень опасности в Украине как "чрезвычайный". Больше о странах, в которые рискованно путешествовать в 2024 году — читайте по ссылке.