Консалтингова компанія з питань медицини та безпеки International SOS регулярно інформує туристів про потенційні загрози у країнах світу. Для цього вони оцінюють різні фактори: безпекову ситуацію, рівень медицини та кліматичні ризики. У які країни ризиковано подорожувати у 2024 році та у якому списку Україна – далі в матеріалі.

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До України небезпечно подорожувати через російську війну

Карту небезпечних країн світу розмістили на сайті компанії, яка досліджувала ризики. Україну цього року, як і минулого, визнали однією з найгарячіших точок на карті.

Щодо системи оцінювання, то список складали так: у кожній з категорій країну оцінювали за п'ятибальною шкалою – від "‎низького" до "‎дуже високого" рівня ризику (для медичних та кліматичних факторів) та від "‎незначного" до "‎надзвичайного" (для безпекових).

У безпековій сфері найвищий рівень ризику отримали такі країни:

Україна;

Сирія;

Ірак;

Афганістан;

Лівія;

Ємен;

Південний Судан;

Центральноафриканська Республіка;

Сомалі.

Україна – одна з найнебезпечніших точок на карті світу / Скріншот з travelriskmap.com

Частини Лівану, Палестини, Росії, країни Сахелю, а також Еквадор і деякі райони Колумбії також відзначили як "‎небезпечні" через зростання рівня злочинності та заворушень.

Які країни, навпаки, найбезпечніші:

Ісландія;

Люксембург;

Норвегія;

Швейцарія;

Данія.

У категорії медичної допомоги "‎високий ризик" мають такі країни: Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, Північна Корея, Палестина, Гаїті, Нігер, Лівія, Буркіна-Фасо, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Судан, ЦАР, Еритрея, Бурунді та Сомалі.

А от щодо проблеми зміни клімату та наслідків від цього найбільші ризики у: Сирії, Іраку, Афганістану, Ємену, Чаду, Нігеру, Малі, Нігерії, ЦАР, Південного Судану, Ефіопії, Сомалі, Демократичної Республіки Конго та Мозамбіку.

Нагадаємо, стало відомо, яка країна має найпотужніший паспорт у світі. Цього разу Сінгапур поступився одній із країн Західної Європи. Громадяни якої держави мають найсильніший документ – дізнайтеся за посиланням.