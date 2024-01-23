Міністерство закордонних справ Великої Британії рекомендує громадянам утриматись від поїздок до України. Але за серйозної потреби вони можуть відвідати регіони на заході країни. Які саме області британці вважають відносно безпечними — далі в матеріалі.

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Західні області визнали відносно безпечними

МЗС Британії пом'якшило ставлення до поїздок британців до деяких областей України. Зокрема:

Закарпатської області;

Івано-Франківської області;

Чернівецької області;

Тернопільської області.

Ці вказівки стосуються приватних поїздок громадян Великої Британії. З 2022 року Міністерство не рекомендувало британцям їздити до України взагалі — до будь-якого регіону та з будь-яких причин.

Що стосується столиці України — Києва, то колишні рекомендації не відвідувати це місто залишаються чинними. МЗС Британії радить своїм громадянам уникати будь-яких поїздок до України, а тим хто вже перебуває на її території, виїхати якомога швидше.

Рекомендації британського МЗС важливі, наприклад, для туристичних страховок. У них прописана стандартна умова, що в регіонах, до яких відомство рекомендує не їздити, страховка недійсна.

Україну визнали однією з найнебезпечніших країн

Експерти представили щорічний рейтинг країн, куди не рекомендовано подорожувати у 2024 році. У ньому Україну назвали однією з найнебезпечніших держав для мандрівок.

Консалтингова компанія з питань медицини та безпеки International SOS регулярно повідомляє туристам про потенційні загрози у країнах світу. Вона оцінює різні фактори: безпеку, медицину та кліматичні ризики.

Україна отримала найвищий рівень ризику в безпековій сфері через російську війну. Експерти оцінили рівень небезпеки в Україні як "‎надзвичайний". Більше про країни, до яких ризиковано подорожувати у 2024 році — читайте за посиланням.