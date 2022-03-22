Польські політики гучно засуджують російську агресію, закликають європейські держави посилювати санкції. Коли Росія безпідставно почала атакувати українські міста, Польща запевнила, що прийме стільки біженців, скільки буде потрібно. Щоб подякувати за цю важливу підтримку, українці записали тематичне відео.

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Українці записали відеоролик польською мовою

"Тисячі наших людей втратили свої домівки, мільйони дітей і жінок змушені були залишити свою країну. Вони не мали куди йти. І тоді для нас відкрили своє серце поляки. Мільйони поляків простягнули нам руку допомоги, вони дали нам їсти, теплі речі та дах над головою, прийняли нас у своїй країні, дозволили почувати себе, як вдома", – йдеться у відеозверненні.

Автором роботи є Станіслав Матієвський. Озвучила ролик 6-річна Меланія Музичко – донька українського дипломата у Варшаві Максима Музичка.

Українці дякують полякам за підтримку: дивіться відео