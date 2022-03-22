Польские политики громко осуждают российскую агрессию, призывают европейские государства усиливать санкции. Когда Россия безосновательно начала атаковать украинские города, Польша заверила, что примет столько беженцев, сколько потребуется. Чтобы поблагодарить за эту важную поддержку, украинцы записали тематическое видео.

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Украинцы записали видеоролик на польском языке

"Тысячи наших людей потеряли свои дома, миллионы детей и женщин вынуждены были покинуть свою страну. Им некуда было идти. И тогда для нас открыли свое сердце поляки. Миллионы поляков протянули нам руку помощи, они дали нам есть, теплые вещи и крышу над головой, приняли нас в своей стране, позволили чувствовать себя как дома", – говорится в видеообращении.

Автором работы является Станислав Матиевский . Озвучила ролик 6-летняя Мелания Музычко – дочь украинского дипломата в Варшаве Максима Музычко .