Для того, щоб ви вільно могли розповісти лікарю у Польщі, що вас турбує, а також зрозуміли його рекомендації, пропонуємо вашій увазі декілька типових для медичної галузі слів та фраз. За допомогою них ви також зможете зрозуміти поставлений спеціалістом діагноз.

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На прийомі у лікаря

Gdzie jest pan/pani ubezpieczony/ubezpieczona? – Де ви застраховані?



Ma pan/pani bóle? – Чи болить у вас щось?



Ciągle bolą mnie plecy / głowa / brzuch – У мене постійно болить спина / голова / живіт



Mam dreszcze – Мене знобить



Маm katar, kaszlę i bolą mnie piersi – У мене нежить, кашель та біль у грудях



Nie czuję się dziś dobrze – Сьогодні почуваюсь не дуже



Proszę położyć się na kozetce! – Приляжте, будь ласка, на кушетку!



Ciśnienie krwi jest w porządku – Тиск у нормі



Dam panu/pani receptę do zrealizowania w aptece – Я випишу вам рецепт для аптеки



Chciałbym umówić się na wizytę u lekarza – Я хочу домовитись про візит до лікаря



Proszę brać... raz / dwa razy / trzy razy dziennie – Приймайте ... раз / два / три рази на день



Na czczo / przed edzeniem / podczas jedzenia / po jedzeniu – Натщесерце / перед їжею / під час їжі / після їжі



Będzie Pan/Pani musiał/a spotkać się z lekarzem specjalistą – Вам треба звернутись до лікаря-спеціаліста



Musi Pani zostać tydzień w domu – Вам потрібно тиждень пробути вдома



Czy występują jakieś objawy choroby, które Pan(i) zauważył(a)? – Чи з'явились у вас якісь симптоми хвороби, які ви помітили?



Od jakiegoś czasu czuje się zmęczonym / przygnębionym – Останнім часом відчуваю себе втомленим / подавлено



Proszę się rozebrać do pasa / Proszę się ubrać – Роздягніться, будь ласка, до поясу / Ви можете вдягатись



Proszę otworzyć usta / zakaszleć – Відкрийте рот / покашляйте

Типові фрази на прийомі у лікаря / Фото Pexels

Хвороби та медичні терміни

Różyczka – краснуха



Kamica nerkowa – камені у нирках



Częstoskurcz, tachykardia – тахікардія



Bezsenność – безсоння



Niestrawność – розлад шлунку



Zapalenie wyrostka robaczkowego – апендицит



Zawał – інфаркт



Środek przeciwbólowy – знеболювальний засіб



Szczepienie – прививка



Pogotowie ratunkowe – швидка допомога



Zastrzyk – укол



Strzykawka – шприц



Bandaż – бинт



Płukanie gardła – полоскання горла



Dreszcze – тремтіння



Gorączka – лихорадка



Przeziębienie – простуда



Katar – нежить



Senność, somnolencja – сонливість



Angina – ангіна



Grypa – грип



Infekcja – інфекція



Ospa wietrzna – вітряна віспа



Migrena – мігрень



Nerwica – невроз



Opryszczka – герпес



Udar słoneczny – сонячний удар



Zapalenie oskrzeli – бронхіт



Zapalenie płuc – пневмонія



Odmrożenie – обмороження

Як польською зрозуміти свій діагноз / Фото Unsplash