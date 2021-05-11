Якнайшвидше освоїтися іноземцям допомагає маса онлайн-ресурсів, зокрема низка мобільних додатків. Закордон 24 підібрав 5 найкращих та найкорисніших застосунків, які стануть у пригоді українцям в Польщі.
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Jakdojade
У додатку Jakdojade зібрано маршрути громадського транспорту у всіх населених пунктах Польщі. У ньому можна ввести назву вулиці або потрібну станцію, а програма видасть номер автобусу, поїзда, трамваю, їх розклад і можливості найшвидшого доїзду до пункту призначення.
Окрім того, що застосунок допоможе не заблукати у новому місті, Jakdojade пропонує придбати квитки на громадський транспорт прямо у програмі. Все, що необхідно – вказати початкову і кінцеву станцію, а також надати дані банківського рахунку.
Jakdojade допомагає прокласти маршрут громадським транспортом / Скриншот Google Play
Qpony
Qpony містить у собі актуальні пропозиції знижок та розпродажів магазинів одягу та взуття, техніки, кафе, ресторанів та супермаркетів. В каталозі програми є можливість порівняти ціни у різних магазинах і вибрати найдешевшу пропозицію. За допомогою додатку можна справді непогано зекономити та знайти дуже привабливі ціни на товари та послуги.
Додаток Qpony містить інформацію про знижки та акції / Скриншот App Store
TransferGo
Додаток TransferGo для грошових переказів з Польщі та інших країн Європи в Україну є дуже популярним серед українських емігрантів у Польщі. За допомогою мобільного застосунку можна швидко та надійно переказати кошти рідним та близьким з польської картки на українську без зайвих комісій та прихованих платежів.
У цілому світі понад 2,5 мільйони людей вже користуються сервісом, а служба підтримки розмовляє 9 мовами, зокрема українською та російською. Інтерфейс мобільного додатку також має кілька мов, а обрати найзручнішу можна у налаштуваннях.
Завантажити додаток можна одразу на кілька платформ, зокрема на найпопулярніші пристрої з операційними системами IOS та Android.
Швидкі та безпечні грошові перекази з додатком TransferGo / Скриншот Google Play
Audioteka
Одним із найефективніших методів вивчити польську є прослуховування аудіокниг. Додаток Audioteka є найпопулярнішим ресурсом, у якому зібрані тисячі книг польською мовою в аудіоформаті. Онлайн-бібліотека дає безкоштовний доступ до перекладених світових бестселерів та творів польських авторів всім зареєстрованим користувачам, і може стати незамінним супутником для іноземців у Польщі.
Польські аудіокниги у додатку Audioteka / Скриншот Google Play
Otodom
Знайти помешкання у Польщі можна за допомогою додатку Otodom. Сервіс є лідером на польському ринку нерухомості, і тут зібрано близько мільйона актуальних пропозицій оренди та купівлі житла. Оголошення мають фото та детальний опис нерухомості, а зв’язатися з продавцем чи орендодавцем можна напряму завдяки чату в додатку.
Знайти житло в Польщі з додатком Otodom / Скриншот App Store