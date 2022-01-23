Такою інформацією поділився польський міністр освіти Пшемислав Чарнек. Посадовець наголосив, що новий предмет має підготувати молодь до ухвалення самостійних фінансових рішень.

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Чому вирішили додати нову дисципліну

За словами очільника Міністерства освіти, вже з 2027 року польські школярі зможуть обрати предмет "Бізнес та управління" як додатковий під час складання випускних іспитів. Чарнек наголосив, що у словах "бізнес" та "управління" є все, що потрібно молоді для знайомства зі світом фінансів й адміністрування.

Щоб вони могли ухвалювати раціональні, розумні фінансові рішення вже на початку свого дорослого життя,

– додав польський урядовець.

Раніше у польських школах запровадили предмет "Історія та сучасність". Нову дисципліну викладатимуть історики, які вже працюють у навчальних закладах.

В Україні раніше ввели схожий предмет

Нова навчальна програма для учнів 5 –9 класів передбачає введення до освітніх планів схожої дисципліни – "Підприємництво і фінансова грамотність". Школярам на восьмому та дев'ятому роках навчання розказуватимуть, як поводитися з грішми й успішно реалізовувати власні ідеї.

Зверніть увагу! У 2018 році опитування USAID показало, що індекс фінансової грамотності українців складає всього 11.6 пунктів. Це був найнижчий показник серед країн, в яких проводили дослідження. До 2021 року він зріс до 12,3.