Такой информацией поделился польский министр образования Пшемислав Чарнек. Чиновник подчеркнул, что новый предмет должен подготовить молодежь к принятию самостоятельных финансовых решений.

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Почему решили добавить новую дисциплину

По словам главы Министерства образования, уже с 2027 года польские школьники смогут выбрать предмет "Бизнес и управление" как дополнительный при сдаче выпускных экзаменов. Чарнек подчеркнул, что в словах "бизнес" и "управление" есть все, что нужно молодежи для знакомства с миром финансов и администрирования.

Чтобы они могли принимать рациональные, разумные финансовые решения уже в начале своей взрослой жизни,

– добавил польский чиновник.

Ранее в польских школах ввели предмет "История и современность". Новую дисциплину будут преподавать историки, уже работающие в учебных заведениях.

В Украине раньше ввели похожий предмет

Новая учебная программа для учащихся 5-9 классов предусматривает введение в образовательные планы подобной дисциплины – "Предпринимательство и финансовая грамотность". Школьникам на восьмом и девятом годах учения будут рассказывать, как обращаться с деньгами и успешно реализовывать собственные идеи.

Обратите внимание! В 2018 году опрос USAID показал, что индекс финансовой грамотности украинцев составляет всего 11,6 пункта. Это был самый низкий показатель среди стран, где проводились исследования. К 2021 году он вырос до 12,3.