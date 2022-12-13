Індекс житла і харчів: у скільки обійдеться життя в різних країнах світу

Найбільша у світі база даних про міста й країни Numbeo розрахувала індекс вартості життя за кордоном та склала відповідний рейтинг. Ми ж взяли до уваги кілька популярних країн та порівняли, скільки треба заробляти, аби жити там комфортно.

Такий рейтинг корисний тим, хто задумується або ж грунтовно планує переїзд за кордон. Свіжі дані за листопад 2022 року допомагають зрозуміти, наскільки дорого жити в тій чи іншій країні. Експерти оцінили вартість оренди житла, вартість харчів у магазинах, а також середню вартість відвідин бюджетного ресторану.

Читайте також Безкоштовна допомога і види страхування: як влаштована медицина в Німеччині

За основу було взято місто Нью-Йорк. Саме він має індекс 100 за всіма трьома показниками. Тобто якщо у якійсь країні індекс становить 120, отже ціни там приблизно на 20% вищі, ніж у Нью-Йорку. Якщо ж індекс становить 70, то ціни – на 30% нижчі, ніж у Нью-Йорку. Це стосується як загального індексу вартості життя, так і вартості житла, продуктів і ресторанів окремо.

Нью-Йорк / Фото unsplash

Вартість життя в різних країнах світу

Іспанія

Найдорожчі міста для життя – Барселона, Більбао, Мадрид. Найдешевші – Віго, Сарагоса, Мурсія.

Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 2279 євро.

Витрати однієї людини становлять 645 євро на місяць без оренди.

Індекс житла – 21.25

Індекс продуктів – 45.69

Індекс ресторанів – 53.96

Загальний індекс – 53.88

Німеччина

Найдорожчі міста життя – Мюнхен, Гамбург, Бонн. Найдешевші – Аахен, Дрезден, Нюрнберг.

Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 2842 євро.

Витрати самотньої людини – 830 євро на місяць без оренди.

Індекс житла – 27.62

Індекс продуктів – 52.31

Індекс ресторанів – 60.91

Загальний індекс – 65.58

Франція

Найдорожчі міста для життя – Париж, Ніцца, Леон. Найдешевші – Марсель, Ліль, Нант.

Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 3090 євро.

Витрати на одного – 861 євро на місяць без оренди.

Індекс житла – 25.33

Індекс продуктів – 73.64

Індекс ресторанів – 71.84

Загальний індекс – 74.13

Франція / Фото pexels

Португалія

Найдорожчі міста для життя – Лісабон, Порту, Кашкайш. Найдешевші – Авейру, Брага, Лейрія.

Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 1786 євро.

Витрати самотньої людини – 535 євро на місяць без оренди.

Індекс житла – 20.73

Індекс продуктів – 39.01

Індекс ресторанів – 40.26

Загальний індекс – 47.94

Італія

Найдорожчі міста для життя – Мілан, Рим, Генуя. Найдешевші це, до речі, і найбрудніші міста – Катанія, Палермо, Неаполь.

Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 2734 євро.

Витрати на одного – 777 євро на місяць без оренди.

Індекс житла – 20.55

Індекс продуктів – 57.95

Індекс ресторанів – 70.58

Загальний індекс – 66.47

Кіпр

Рейтинг міст від дорогого до дешевого – Ларнака, Лімасол, Нікосія, Пафос.

Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 2600 євро.

Витрати самотньої людини – 741 євро на місяць без оренди.

Індекс житла – 22.36

Індекс продуктів – 49.20

Індекс ресторанів – 61.15

Загальний індекс – 59.03

Кіпр / Фото pexels

Туреччина

Найдорожчі міста для життя – Бурса, Стамбул, Ізмір. Найдешевші – Адана, Конья, Мерсін.

Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 1270 доларів.

Витрати однієї людини – 363 доларів на місяць без оренди.

Індекс житла – 6.63

Індекс продуктів – 22.64

Індекс ресторанів – 18.40

Загальний індекс – 28.31

ОАЕ

Дубай дорожчий за Абу-Дабі. А Шарджа дешевша за обох.

Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 3148 доларів.

Витрати самотньої людини – 902 доларів на місяць без оренди.

Індекс житла – 43.28

Індекс продуктів – 46.67

Індекс ресторанів – 61.53

Загальний індекс – 58.33.

Відповідно до рейтингу 2022 року, найдорожче жити на Бермудах, де загальний індекс вартості життя становить 146.04. Найбюджетнішою країною, своєю чергою, є Пакистан з загальним індексом 19.92.