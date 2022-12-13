Такий рейтинг корисний тим, хто задумується або ж грунтовно планує переїзд за кордон. Свіжі дані за листопад 2022 року допомагають зрозуміти, наскільки дорого жити в тій чи іншій країні. Експерти оцінили вартість оренди житла, вартість харчів у магазинах, а також середню вартість відвідин бюджетного ресторану.
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Нью-Йорк / Фото unsplash
Вартість життя в різних країнах світу
Іспанія
- Найдорожчі міста для життя – Барселона, Більбао, Мадрид. Найдешевші – Віго, Сарагоса, Мурсія.
- Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 2279 євро.
- Витрати однієї людини становлять 645 євро на місяць без оренди.
- Індекс житла – 21.25
- Індекс продуктів – 45.69
- Індекс ресторанів – 53.96
- Загальний індекс – 53.88
Німеччина
- Найдорожчі міста життя – Мюнхен, Гамбург, Бонн. Найдешевші – Аахен, Дрезден, Нюрнберг.
- Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 2842 євро.
- Витрати самотньої людини – 830 євро на місяць без оренди.
- Індекс житла – 27.62
- Індекс продуктів – 52.31
- Індекс ресторанів – 60.91
- Загальний індекс – 65.58
Франція
- Найдорожчі міста для життя – Париж, Ніцца, Леон. Найдешевші – Марсель, Ліль, Нант.
- Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 3090 євро.
- Витрати на одного – 861 євро на місяць без оренди.
- Індекс житла – 25.33
- Індекс продуктів – 73.64
- Індекс ресторанів – 71.84
- Загальний індекс – 74.13
Франція / Фото pexels
Португалія
- Найдорожчі міста для життя – Лісабон, Порту, Кашкайш. Найдешевші – Авейру, Брага, Лейрія.
- Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 1786 євро.
- Витрати самотньої людини – 535 євро на місяць без оренди.
- Індекс житла – 20.73
- Індекс продуктів – 39.01
- Індекс ресторанів – 40.26
- Загальний індекс – 47.94
Італія
- Найдорожчі міста для життя – Мілан, Рим, Генуя. Найдешевші це, до речі, і найбрудніші міста – Катанія, Палермо, Неаполь.
- Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 2734 євро.
- Витрати на одного – 777 євро на місяць без оренди.
- Індекс житла – 20.55
- Індекс продуктів – 57.95
- Індекс ресторанів – 70.58
- Загальний індекс – 66.47
Кіпр
- Рейтинг міст від дорогого до дешевого – Ларнака, Лімасол, Нікосія, Пафос.
- Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 2600 євро.
- Витрати самотньої людини – 741 євро на місяць без оренди.
- Індекс житла – 22.36
- Індекс продуктів – 49.20
- Індекс ресторанів – 61.15
- Загальний індекс – 59.03
Кіпр / Фото pexels
Туреччина
- Найдорожчі міста для життя – Бурса, Стамбул, Ізмір. Найдешевші – Адана, Конья, Мерсін.
- Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 1270 доларів.
- Витрати однієї людини – 363 доларів на місяць без оренди.
- Індекс житла – 6.63
- Індекс продуктів – 22.64
- Індекс ресторанів – 18.40
- Загальний індекс – 28.31
ОАЕ
- Дубай дорожчий за Абу-Дабі. А Шарджа дешевша за обох.
- Середні витрати на сім'ю (без оренди) становлять 3148 доларів.
- Витрати самотньої людини – 902 доларів на місяць без оренди.
- Індекс житла – 43.28
- Індекс продуктів – 46.67
- Індекс ресторанів – 61.53
- Загальний індекс – 58.33.
Відповідно до рейтингу 2022 року, найдорожче жити на Бермудах, де загальний індекс вартості життя становить 146.04. Найбюджетнішою країною, своєю чергою, є Пакистан з загальним індексом 19.92.