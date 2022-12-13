Такой рейтинг полезен тем, кто задумывается или основательно планирует переезд за границу. Свежие данные за ноябрь 2022 года помогают понять, насколько дорого жить в той или иной стране. Эксперты оценили стоимость аренды жилья, стоимость продовольствия в магазинах, а также среднюю стоимость посещения бюджетного ресторана.
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Нью-Йорк / Фото unsplash
Стоимость жизни в разных странах мира
Испания
- Самые дорогие города для жизни – Барселона, Бильбао, Мадрид. Самые дешевые – Виго, Сарагоса, Мурсия.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2279 евро.
- Расходы на одного человека составляют 645 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья – 21.25
- Индекс продуктов – 45.69
- Индекс ресторанов – 53.96
- Общий индекс – 53.88
Германия
- Самые дорогие города жизни – Мюнхен, Гамбург, Бонн. Самые дешевые – Аахен, Дрезден, Нюрнберг.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2842 евро.
- Расход одинокого человека – 830 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья – 27.62
- Индекс продуктов – 52.31
- Индекс ресторанов – 60.91
- Общий индекс – 65.58
Франция
- Самые дорогие города для жизни – Париж, Ницца, Леон. Самые дешевые – Марсель, Лилль, Нант.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 3090 евро.
- Расходы на одного – 861 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья – 25.33
- Индекс продуктов – 73.64
- Индекс ресторанов – 71.84
- Общий индекс – 74.13
Франция / Фото pexels
Португалия
- Самые дорогие города для жизни – Лиссабон, Порту, Кашкайш. Самые дешевые – Авейру, Брага, Лейрия.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 1786 евро.
- Расход одинокого человека – 535 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья – 20.73
- Индекс продуктов – 39.01
- Индекс ресторанов – 40.26
- Общий индекс – 47.94
Италия
- Самые дорогие города для жизни – Милан, Рим, Генуя. Самые дешевые это, кстати, и самые грязные города – Катания, Палермо, Неаполь.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2734 евро.
- Расходы на одного – 777 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья – 20.55
- Индекс продуктов – 57.95
- Индекс ресторанов – 70.58
- Общий индекс – 66.47
Кипр
- Рейтинг городов от дорогого до дешевого – Ларнака, Лимассол, Никосия, Пафос.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2600 евро.
- Расход одинокого человека – 741 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья – 22.36
- Индекс продуктов – 49.20
- Индекс ресторанов – 61.15
- Общий индекс – 59.03
Кипр / Фото pexels
Турция
- Самые дорогие города для жизни – Бурса, Стамбул, Измир. Самые дешевые – Адана, Конья, Мерсин.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 1270 долларов.
- Расход одного человека – 363 долларов в месяц без аренды.
- Индекс жилья – 6.63
- Индекс продуктов – 22.64
- Индекс ресторанов – 18.40
- Общий индекс – 28.31
ОАЭ
- Дубай дороже Абу-Даби. А Шарджа дешевле обоих.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 3148 долларов.
- Расход одинокого человека – 902 долларов в месяц без аренды.
- Индекс жилья – 43.28
- Индекс продуктов – 46.67
- Индекс ресторанов – 61.53
- Общий индекс – 58.33.
Согласно рейтингу 2022 года, дороже всего жить на Бермудах, где общий индекс стоимости жизни составляет 146.04. Самой бюджетной страной, в свою очередь, является Пакистан с общим индексом 19.92.