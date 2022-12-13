Такой рейтинг полезен тем, кто задумывается или основательно планирует переезд за границу. Свежие данные за ноябрь 2022 года помогают понять, насколько дорого жить в той или иной стране. Эксперты оценили стоимость аренды жилья, стоимость продовольствия в магазинах, а также среднюю стоимость посещения бюджетного ресторана.

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Обратите внимание! За основу был взят город Нью-Йорк. Именно он имеет индекс 100 по всем трем показателям. То есть если в какой-то стране индекс составляет 120, значит цены там примерно на 20% выше, чем в Нью-Йорке. Если же индекс составляет 70, то цены – на 30% ниже, чем в Нью-Йорке. Это касается как общего индекса стоимости жизни, так и стоимости жилья, продуктов и ресторанов в отдельности.

Нью-Йорк / Фото unsplash

Стоимость жизни в разных странах мира

Испания

Самые дорогие города для жизни – Барселона, Бильбао, Мадрид. Самые дешевые – Виго, Сарагоса, Мурсия.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2279 евро.

Расходы на одного человека составляют 645 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья – 21.25

Индекс продуктов – 45.69

Индекс ресторанов – 53.96

Общий индекс – 53.88

Германия

Самые дорогие города жизни – Мюнхен, Гамбург, Бонн. Самые дешевые – Аахен, Дрезден, Нюрнберг.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2842 евро.

Расход одинокого человека – 830 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья – 27.62

Индекс продуктов – 52.31

Индекс ресторанов – 60.91

Общий индекс – 65.58

Франция

Самые дорогие города для жизни – Париж, Ницца, Леон. Самые дешевые – Марсель, Лилль, Нант.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 3090 евро.

Расходы на одного – 861 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья – 25.33

Индекс продуктов – 73.64

Индекс ресторанов – 71.84

Общий индекс – 74.13

Франция / Фото pexels

Португалия

Самые дорогие города для жизни – Лиссабон, Порту, Кашкайш. Самые дешевые – Авейру, Брага, Лейрия.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 1786 евро.

Расход одинокого человека – 535 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья – 20.73

Индекс продуктов – 39.01

Индекс ресторанов – 40.26

Общий индекс – 47.94

Италия

Самые дорогие города для жизни – Милан, Рим, Генуя. Самые дешевые это, кстати, и самые грязные города – Катания, Палермо, Неаполь.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2734 евро.

Расходы на одного – 777 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья – 20.55

Индекс продуктов – 57.95

Индекс ресторанов – 70.58

Общий индекс – 66.47

Кипр

Рейтинг городов от дорогого до дешевого – Ларнака, Лимассол, Никосия, Пафос.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2600 евро.

Расход одинокого человека – 741 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья – 22.36

Индекс продуктов – 49.20

Индекс ресторанов – 61.15

Общий индекс – 59.03

Кипр / Фото pexels

Турция

Самые дорогие города для жизни – Бурса, Стамбул, Измир. Самые дешевые – Адана, Конья, Мерсин.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 1270 долларов.

Расход одного человека – 363 долларов в месяц без аренды.

Индекс жилья – 6.63

Индекс продуктов – 22.64

Индекс ресторанов – 18.40

Общий индекс – 28.31

ОАЭ

Дубай дороже Абу-Даби. А Шарджа дешевле обоих.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 3148 долларов.

Расход одинокого человека – 902 долларов в месяц без аренды.

Индекс жилья – 43.28

Индекс продуктов – 46.67

Индекс ресторанов – 61.53

Общий индекс – 58.33.

Согласно рейтингу 2022 года, дороже всего жить на Бермудах, где общий индекс стоимости жизни составляет 146.04. Самой бюджетной страной, в свою очередь, является Пакистан с общим индексом 19.92.