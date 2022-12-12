Державні лікарні добре фінансуються та надають широкий профіль медичної допомоги. За таку розвинену систему охорони здоров'я німці платять чимало грошей – приватну або загальнодержавну страховку, плюс додаткові прямі та непрямі платежі. Як влаштована медична сфера в Німеччині, розповідає міжнародний сервіс грошових переказів TransferGo.

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Безкоштовна і платна медицина в Німеччині

Кожен житель Німеччини може розраховувати на медичне обслуговування. Залишити людину без надання кваліфікованої допомоги не можна – це заборонено законом. Мовиться зараз про невідкладні ситуації. А якщо говорити про стаціонарне лікування, то є певні рівні надання пакета медичних послуг:

Перший рівень – це медпослуги, які надаються навіть тим, хто отримує соціальну допомогу від держави. Власне ця категорія громадян нічого не платить за роботу медика. Початковий вид медстрахування отримує і той, хто офіційно лише набув статусу громадянина або тимчасового статусу для проживання (власники посвідок на проживання). Для цієї категорії громадян чи потенційних громадян Німеччини передбачено мінімальний обсяг медпослуг, достатній для підтримки здоров'я, включаючи стаціонар та амбулаторний догляд за пацієнтом.

– це медпослуги, які надаються навіть тим, хто отримує соціальну допомогу від держави. Власне ця категорія громадян нічого не платить за роботу медика. Початковий вид медстрахування отримує і той, хто офіційно лише набув статусу громадянина або тимчасового статусу для проживання (власники посвідок на проживання). Для цієї категорії громадян чи потенційних громадян Німеччини передбачено мінімальний обсяг медпослуг, достатній для підтримки здоров'я, включаючи стаціонар та амбулаторний догляд за пацієнтом. Другий рівень – стандартне державне медичне страхування – Gesetzliche Krankenversicherung. У цьому випадку за послуги частину грошей сплачує держава та частину – її отримувач. Більшість німців – близько 90% – користується саме цим видом медстрахування.

Є ще і приватне медичне страхування – Private Krankenversicherung. Страхування цього рівня не є обов'язкове, але ним можуть скористатися усі, хто має досить великі доходи.

Невідкладну допомогу у Німеччині надають усім без виключення / Фото pexels

Що варто знати про державне і приватне медичне страхування в Німеччині

Кожен офіційно влаштований працівник в Німеччині зобов'язаний зареєструватися в державній системі охорони здоров'я (Gesetzliche Krankenversicherun або GKV) та оформити поліс медичного страхування.

Із застрахованої особи щомісяця стягуватиметься фіксований збір – 14,6% від зарплати, якщо річний дохід не перевищує 57 600 євро. У того, хто отримує понад 57,6 тисячі євро, сума збору не перевищуватиме 4350 євро на місяць. Половину страхових внесків покриває працедавець. Договір медичного страхування у Німеччині, оформлений на роботі, діє 180 днів, після чого його можна або продовжити, або вибрати іншу програму.

Приватним медичним страхуванням (Private Krankenversicherung) у Німеччині можуть скористатися такі категорії громадян:

працівники, зарплата яких становить понад 57 600 євро на рік;

ті, хто працює не за наймом;

фрілансери;

особи, які працюють неповний робочий день, зарплата яких не перевищує 450 євро на місяць;

митці;

військові та інші державні службовці.

Які медичні послуги надають застрахованим особам

Пацієнт може відвідувати лікарів загальної практики.

Власник медичної страховки може проходити стаціонарне та амбулаторне лікування.

Страхова покриває також основні стоматологічні послуги.

До слова! Державний медичний договір діє не лише для застрахованої особи, а також для членів її сім'ї, зареєстрованих у Krankenkasse.

Після того, як ви оформите поліс, вам видадуть спеціальну картку медичного страхування (Krankenversichertenkarte). Її необхідно брати із собою під час відвідування лікаря загальної практики, лікарів-фахівців чи стоматолога.

Державний страховий поліс покриває основні стоматологічні послуги / Фото pexels

Основні добре розвинені спеціалізації у клініках Німеччини

Травматологія та ортопедія. У Німеччині проводять найбільше операцій із заміни суглобів.

У Німеччині проводять найбільше операцій із заміни суглобів. Хірургія. Німецькі хірурги операції проводяться найчастіше малоінвазивними методами за допомогою роботизованих систем та ендоскопічного інструментарію.

Німецькі хірурги операції проводяться найчастіше малоінвазивними методами за допомогою роботизованих систем та ендоскопічного інструментарію. Кардіохірургія. Значну частину займають кардіологічні центри, де проводять трансплантації серця.

Значну частину займають кардіологічні центри, де проводять трансплантації серця. Онкологія. Діагностика та лікування злоякісних новоутворень проводиться онкологами при співпраці з науково-дослідними інститутами.

Діагностика та лікування злоякісних новоутворень проводиться онкологами при співпраці з науково-дослідними інститутами. Репродуктивна медицина. ЕКО є найефективнішою допоміжною репродуктивною технологією при різних формах чоловічого та жіночого безпліддя. Імовірність запліднення in-vitro в німецьких клініках дуже висока і становить понад 80%.

ЕКО є найефективнішою допоміжною репродуктивною технологією при різних формах чоловічого та жіночого безпліддя. Імовірність запліднення in-vitro в німецьких клініках дуже висока і становить понад 80%. Скринінгова діагностика. Сучасне оснащення клінік дозволяє проводити профілактичне обстеження як окремих органів і систем, так і всього організму.

Зауважте! В екстрених випадках швидку допомогу в Німеччині можна викликати за номером 116117. Цей безкоштовний номер діє на всій території країни. Крім цього, ви можете зателефонувати за загальноєвропейським номером 112.

Попри досконалу німецьку систему охорони здоров'я, не всі медичні чи клінічні випадки покриває страховка. А лікування в Німеччині – недешеве. Тож якщо ви чи ваші рідні потребують фінансової підтримки, можна скористатися TransferGo – сервісом міжнародних переказів коштів. Усі транзакції проводяться миттєво і за мінімальними комісіями.