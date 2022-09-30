У Чехії зафіксували найнижчу ціну на пальне з 24 лютого: скільки зараз коштує бензин та дизель

Через велику російсько-українську війну вартість пального різко зросла не лише в Україні, а й в Європі. Однак в Чехії ціни на бензин та дизель плавно знижуються з початку липня. На якому рівні зараз встановлені цінники на чеських АЗС, – читайте далі.

За даними компанії CCS, яка відстежує ціни на пальне, бензин у Чехії зараз коштує в середньому 37,56 крони (майже 55 гривень) за літр. Тим часом середня вартість дизельного палива становить 43,01 крони (близько 62 гривні) за літр.

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Які ціни на пальне загалом по Чехії

Найдешевше заправити свої автомобілі можуть водії у Південночеському краї. Там літр бензину коштує в середньому 36,83 крони, а дизель продають у середньому за 42,17 крони.

І навпаки, найдорожче паливо на празьких АЗС. Так, у чеській столиці за літр бензину доведеться віддати 38,12 крони, за літр дизелю – 43,65 крони.

Середні ціни на пальне в різних регіонах Чехії (бензин / дизель)

Прага – 38,12 / 43,65 крон за літр;

Середня Богемія – 37,84 / 43,42 крон за літр;

Південна Богемія – 36,83 / 42,17 крон за літр;

Плзень – 37,96 / 43,17 крон за літр;

Карлові Вари – 37,35 / 42,96 крон за літр;

Усті-над-Лабем – 37,25 / 42,60 крон за літр;

Ліберецький край – 37,50 / 43,08 крон за літр;

Краловоградецький край – 37,35 / 42,84 крон за літр;

Пардубице – 37,46 / 42,95 крон за літр;

Край Височина – 38,05 / 43,23 крон за літр;

Південноморавський край – 37,84 / 43,24 крон за літр;

Оломоуц – 37,92 / 43,40 крон за літр;

Злінський край – 36,96 / 42,52 крон за літр;

Мораво-Сілезький край – 37,41 / 42,92 крон за літр.

Разом з тим, бензин приблизно на 3,50 крони дорожчий, ніж рік тому. А дизельне пальне за рік зросло в ціні аж на 11 крон.