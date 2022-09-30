За даними компанії CCS, яка відстежує ціни на пальне, бензин у Чехії зараз коштує в середньому 37,56 крони (майже 55 гривень) за літр. Тим часом середня вартість дизельного палива становить 43,01 крони (близько 62 гривні) за літр.

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Які ціни на пальне загалом по Чехії

Найдешевше заправити свої автомобілі можуть водії у Південночеському краї. Там літр бензину коштує в середньому 36,83 крони, а дизель продають у середньому за 42,17 крони.

І навпаки, найдорожче паливо на празьких АЗС. Так, у чеській столиці за літр бензину доведеться віддати 38,12 крони, за літр дизелю – 43,65 крони.

До слова! Разом з тим, бензин приблизно на 3,50 крони дорожчий, ніж рік тому. А дизельне пальне за рік зросло в ціні аж на 11 крон.

Середні ціни на пальне в різних регіонах Чехії (бензин / дизель)