По данным компании CCS, отслеживающей цены на топливо, бензин в Чехии сейчас стоит в среднем 37,56 кроны (около 55 гривен) за литр. Тем временем средняя стоимость дизельного топлива составляет 43,01 кроны (около 62 гривны) за литр.
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Какие цены на топливо в целом по Чехии
Дешевле всего заправить свои автомобили могут водители в Южночешском крае. Там литр бензина стоит в среднем 36,83 кроны, а дизель продают в среднем за 42,17 кроны.
И наоборот, самое дорогое топливо на пражских АЗС. Так, в чешской столице за литр бензина придется отдать 38,12 кроны, за литр дизеля – 43,65 кроны.
Средние цены на топливо в разных регионах Чехии (бензин/дизель)
- Прага – 38,12 / 43,65 крон за литр;
- Средняя Богемия – 37,84 / 43,42 крон за литр;
- Южная Богемия – 36,83 / 42,17 крон за литр;
- Плзень – 37,96 / 43,17 крон за литр;
- Карловы Вары – 37,35 / 42,96 крон за литр;
- Усти-над-Лабем – 37,25 / 42,60 крон за литр;
- Либерецкий край – 37,50 / 43,08 крон за литр;
- Краловоградецкий край – 37,35 / 42,84 крон за литр;
- Пардубице – 37,46 / 42,95 крон за литр;
- Край Высочина – 38,05 / 43,23 крон за литр;
- Южноморовский край – 37,84 / 43,24 крон за литр;
- Оломоуц – 37,92 / 43,40 крон за литр;
- Злинский край – 36,96 / 42,52 крон за литр;
- Морево-Силезский край – 37,41 / 42,92 крон за литр.