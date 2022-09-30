По данным компании CCS, отслеживающей цены на топливо, бензин в Чехии сейчас стоит в среднем 37,56 кроны (около 55 гривен) за литр. Тем временем средняя стоимость дизельного топлива составляет 43,01 кроны (около 62 гривны) за литр.

Читайте также Паспортный сервис в Варшаве: какие услуги доступны для украинцев – актуальные цены

Какие цены на топливо в целом по Чехии

Дешевле всего заправить свои автомобили могут водители в Южночешском крае. Там литр бензина стоит в среднем 36,83 кроны, а дизель продают в среднем за 42,17 кроны.

И наоборот, самое дорогое топливо на пражских АЗС. Так, в чешской столице за литр бензина придется отдать 38,12 кроны, за литр дизеля – 43,65 кроны.

К слову! Вместе с тем бензин примерно на 3,50 кроны дороже, чем год назад. А дизельное топливо за год выросло в цене аж на 11 крон.

Средние цены на топливо в разных регионах Чехии (бензин/дизель)