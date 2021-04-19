Варшавський університет відновить денне навчання: коли та чому

Варшавський університет повернеться до очної форми навчання у 2021-2022 навчальних роках. Керівництво навчального закладу прийняло таке рішення після консультацій з керівниками підрозділів і докторантами, а також з урахуванням думки студентів університету.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Варшавського університету. Раніше дистанційне навчання у вищих освітніх закладах Польщі продовжили до 30 вересня 2021 року. Більшість університетів працюють віддалено з березня 2020 року.

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Деталі відновлення денного навчання

Результати опитувань, проведених в університеті, підтвердили бажання студентів і викладачів повернутися до звичного режиму навчання. Тож керівництво Варшавського університету має намір задовольнити потреби працівників та студентів, якщо це не порушуватиме правових норм. Більш того, в університеті заявили, що інтеграційні зустрічі для новоприйнятих студентів, які проводяться кожного вересня, також будуть очними.

Варшавський університет планує відновити денне навчання / Фото Unsplash

Втім,Йдеться про методи навчання, які викладачі закладу вважають інноваційними та зручними для студентів. Один з таких методів – дистанційне. Це формат занять, при якому контакт між студентом і викладачем здійснюється зі затримкою в часі. Тобто, викладач готує і структурує матеріали для вивчення заздалегідь, а студенти отримують до них доступ і ознайомлюються з ними у зручний час.