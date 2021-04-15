Польща зробить перші кроки до зняття карантинних обмежень: коли й що дозволять
Польща до 25 квітня 2021 року продовжила політику, спрямовану на захист від розповсюдження коронавірусної інфекції. Але вже з 19 квітня 2021 року деякі карантинні обмеження, які стосуються шкільних та спортивних занять, будуть послаблені.
Джерело:inPoland
Польща планує поступово знімати обмеження до літа. Цей план можливо реалізувати за умови, що кількість вакцинованих осіб збільшуватиметься, а кількість нових випадків заражень коронавірусом зменшуватиметься.
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Пом'якшення обмежень для дітей
З 19 квітня 2021 року школи, садочки та ясла знову будуть відчиненими. Діти всіх вікових категорій зможуть повноцінно відвідувати заняття.
Також з цієї дати дітям та підліткам буде дозволено брати участь у спортивних змаганнях, що проводяться відповідною польською спортивною асоціацією.
З 19 квітня 2021 року школи, садочки та ясла у Польщі відновлять роботу / Фото Unsplash
Пом'якшення обмежень для спортсменів
Що стосується дорослого населення, то уряд дозволить займатися спортом у відкритих спортивних установах, але з обмеженням до 25 осіб. Цей дозвіл набуде чинності з 26 квітня 2021 року.
Діяльність спортивних установ поки обмежується лише професійним спортом. Усі спортивні заходи можуть відбуватися без участі громадськості.
Тренажерні зали, фітнес-клуби, танцювальні студії, гірськолижні траси, басейни, сауни, масажні кабінети та солярії продовжують бути зачиненими.
З 19 квітня 2021 року у Польщі послаблять карантинні обмеження для занять спортом / Фото inpoland.net.pl
Пом'якшення обмежень для закладів розміщення
Готелі, хостели та інші заклади розміщення до 3 травня 2021 року роботу не відновлять. Винятками є житлові місця, які надаються в рамках ділових поїздок для медиків, водіїв, військовослужбовців чи державних службовців.
Польські заклади розміщення до 3 травня 2021 року роботу не відновлять / Фото Unsplash
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