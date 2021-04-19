Варшавский университет вернется к очной форме обучения в 2021-2022 учебном году. Руководство учебного заведения приняло такое решение после консультаций с руководителями подразделений и докторантами, а также с учетом мнения студентов университета.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Варшавского университета. Ранее дистанционное обучение в высших учебных заведениях Польши продлили до 30 сентября 2021 года. Большинство университетов работают удаленно с марта 2020 года.

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Детали восстановления дневного обучения

Результаты опросов, проведенных в университете, подтвердили желание студентов и преподавателей вернуться к обычному режиму обучения . Поэтому руководство Варшавского университета намерено удовлетворить потребности работников и студентов, если это не будет нарушать правовых норм. Более того, в университете заявили, что интеграционные встречи для новых студентов, котор ы е проводятся каждого сентября, также будут очными .

Впрочем, некоторые элементы дистанционного обучения останутся. Речь идет о тех методах обучения, которые преподаватели заведения считают инновационными и удобными для студентов. Один из таких методов – дистанционное асинхронное обучение . Это формат занятий, при котором контакт между студентом и преподавателем осуществляется с задержкой во времени. То есть, преподаватель готовит и структурирует материалы для изучения заранее, а студенты получают к ним доступ и знакомятся с ними в удобное время.