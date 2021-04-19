Варшавский университет восстановит дневное обучение: когда и почему
Варшавский университет вернется к очной форме обучения в 2021-2022 учебном году. Руководство учебного заведения приняло такое решение после консультаций с руководителями подразделений и докторантами, а также с учетом мнения студентов университета.
Источник:телеграм-канал @polandishere
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Варшавского университета. Ранее дистанционное обучение в высших учебных заведениях Польши продлили до 30 сентября 2021 года. Большинство университетов работают удаленно с марта 2020 года.
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Детали восстановления дневного обучения
Результаты опросов, проведенных в университете, подтвердили желание студентов и преподавателей вернуться к обычному режиму обучения. Поэтому руководство Варшавского университета намерено удовлетворить потребности работников и студентов, если это не будет нарушать правовых норм. Более того, в университете заявили, что интеграционные встречи для новых студентов, которые проводятся каждого сентября, также будут очными.
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