Варшавський університет повернеться до очної форми навчання у 2021-2022 навчальних роках. Керівництво навчального закладу прийняло таке рішення після консультацій з керівниками підрозділів і докторантами, а також з урахуванням думки студентів університету.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Варшавського університету. Раніше дистанційне навчання у вищих освітніх закладах Польщі продовжили до 30 вересня 2021 року. Більшість університетів працюють віддалено з березня 2020 року.

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Деталі відновлення денного навчання

Результати опитувань, проведених в університеті, підтвердили бажання студентів і викладачів повернутися до звичного режиму навчання. Тож керівництво Варшавського університету має намір задовольнити потреби працівників та студентів, якщо це не порушуватиме правових норм. Більш того, в університеті заявили, що інтеграційні зустрічі для новоприйнятих студентів, які проводяться кожного вересня, також будуть очними.

Втім, деякі елементи дистанційного навчання залишаться. Йдеться про методи навчання, які викладачі закладу вважають інноваційними та зручними для студентів. Один з таких методів – дистанційне асинхронне навчання. Це формат занять, при якому контакт між студентом і викладачем здійснюється зі затримкою в часі. Тобто, викладач готує і структурує матеріали для вивчення заздалегідь, а студенти отримують до них доступ і ознайомлюються з ними у зручний час.

Варшавський університет планує відновити денне навчання / Фото Unsplash