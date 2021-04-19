Варшавський університет відновить денне навчання: коли та чому
Варшавський університет повернеться до очної форми навчання у 2021-2022 навчальних роках. Керівництво навчального закладу прийняло таке рішення після консультацій з керівниками підрозділів і докторантами, а також з урахуванням думки студентів університету.
Джерело:телеграм-канал @polandishere
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Варшавського університету. Раніше дистанційне навчання у вищих освітніх закладах Польщі продовжили до 30 вересня 2021 року. Більшість університетів працюють віддалено з березня 2020 року.
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Деталі відновлення денного навчання
Результати опитувань, проведених в університеті, підтвердили бажання студентів і викладачів повернутися до звичного режиму навчання. Тож керівництво Варшавського університету має намір задовольнити потреби працівників та студентів, якщо це не порушуватиме правових норм. Більш того, в університеті заявили, що інтеграційні зустрічі для новоприйнятих студентів, які проводяться кожного вересня, також будуть очними.
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