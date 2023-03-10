Піца готується на місці – це не готовий напівфабрикат, який машина лише розігріває. Так, ви можете вибрати один із чотирьох різних видів, і за лічені хвилини автомат подасть свіжоспечену піцу в паперовій коробці.

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Свіжа піца просто з автомата: які є начинки та скільки коштує

Як ми уже згадували, піцомат готує страву на місці: машина сама змішує і додає всі інгредієнти, потім замішує тісто і формує коржик, на який згодом додає обрані добавки, а тоді – випікає.

Обрати можна чотири види піци. Піца з сиром коштує 20 злотих, з шинкою – 22 злотих, з салямі – 24 злотих і з гливами – 23 злотих.

Автомат працює цілодобово. Поряд з ним також є автомати з напоями.

Короткий огляд піци з автомата у Варшаві: