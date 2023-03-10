Пицца готовится на месте – это не готовый полуфабрикат, который машина только разогревает. Так, вы можете выбрать один из четырех разных видов, и за считанные минуты автомат подаст свежеиспеченную пиццу в бумажной коробке.

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Свежая пицца прямо из автомата: какие начинки и сколько стоит

Как мы уже упоминали, пиццомат готовит блюдо на месте: машина сама смешивает и добавляет все ингредиенты, затем замешивает тесто и формирует лепешку, на которую добавляет выбранные добавки, а затем – выпекает.

Выбрать можно четыре вида пиццы. Пицца с сыром стоит 20 злотых, с ветчиной – 22 злотых, с салями – 24 злотых и с вешенками – 23 злотых.

Автомат работает круглосуточно. Рядом с ним есть автоматы с напитками.

Краткий обзор пиццы из автомата в Варшаве: