У Варшаві збудували будинок, де всі квартири можна лише винайняти: у скільки обійдеться оренда

В польській столиці звели новий 16-поверховий будинок, але квартири у ньому не продаються. Усі понад 200 апартаментів доступні лише для оренди.

Так, сучасна будівля зі скляним фасадом та трикутної форми з'явилася на вулиці Puławska, 186, що поряд зі станцією метро Wilanowska. У будинку є 206 квартир. Щоправда, усі вони уже зайняті – орендарі заселилися в помешкання, щойно житловий будинок здали в експлуатацію.

Актуально Пристрасті щодо безвізу: чи можна в'їхати до Польщі після того, як 90 днів вичерпані



Будинок на вулиці Puławska, 186 / Фото LivUp

За словами керуючої будинком Магдалини Арцишевської, більшість мешканців – українці, які приїхали до Польщі у пошуках прихистку.

Цінник на оренду найменшої квартири на 18 квадратних метрів стартує від 2 тисячі злотих на місяць, що становить понад 15 тисяч гривень. Усі апартаменти оснащені невеличкою кухнею з електричною плитою та пральною машиною, а кімнати – обмебльовані. Кожен поверх налічує понад 10 квартир.

Крім цього, у будинку є 4-поверховий підземний паркінг, який вміщує приблизно 80 автомобілів. Потрапити до нього можна вузьким пандусом шириною в одну машину. Тому там є усі необхідні датчики та світлофори, щоб водій знав, чи їде інша машина йому назустріч.

Як облаштована найменша квартира в будинку: дивіться фото



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp

Важливо знати – Польща припинить виплати біженцям: дивіться відео