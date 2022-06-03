Так, современное здание со стеклянным фасадом и треугольной формы появилось на улице Puławska, 186, рядом со станцией метро Wilanowska. В доме есть 206 квартир. Правда, все они уже заняты – арендаторы заселились, как только жилой дом сдали в эксплуатацию.

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Дом на улице Puławska, 186 / Фото LivUp

По словам управляющей домом Магдалины Арцишевской, большинство жителей – украинцы, приехавшие в Польшу в поисках убежища.

Ценник на аренду самой маленькой квартиры на 18 квадратных метров стартует от 2 тысяч злотых в месяц, что составляет более 15 тысяч гривен. Все апартаменты оснащены небольшой кухней с электрической плитой и стиральной машиной, а комнаты – обмеблированы. Каждый этаж насчитывает более 10 квартир.

Кроме этого, в доме есть 4-этажный подземный паркинг, вмещающий примерно 80 автомобилей. Попасть в него можно узким пандусом шириной в одну машину. Поэтому там есть все необходимые датчики и светофоры, чтобы водитель знал, едет ли другая машина ему навстречу.

Как обустроена самая маленькая квартира в доме: смотрите фото



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp