Так, сучасна будівля зі скляним фасадом та трикутної форми з'явилася на вулиці Puławska, 186, що поряд зі станцією метро Wilanowska. У будинку є 206 квартир. Щоправда, усі вони уже зайняті – орендарі заселилися в помешкання, щойно житловий будинок здали в експлуатацію.

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Будинок на вулиці Puławska, 186 / Фото LivUp

За словами керуючої будинком Магдалини Арцишевської, більшість мешканців – українці, які приїхали до Польщі у пошуках прихистку.

Цінник на оренду найменшої квартири на 18 квадратних метрів стартує від 2 тисячі злотих на місяць, що становить понад 15 тисяч гривень. Усі апартаменти оснащені невеличкою кухнею з електричною плитою та пральною машиною, а кімнати – обмебльовані. Кожен поверх налічує понад 10 квартир.

Крім цього, у будинку є 4-поверховий підземний паркінг, який вміщує приблизно 80 автомобілів. Потрапити до нього можна вузьким пандусом шириною в одну машину. Тому там є усі необхідні датчики та світлофори, щоб водій знав, чи їде інша машина йому назустріч.

Як облаштована найменша квартира в будинку: дивіться фото



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp



Фото: LivUp

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