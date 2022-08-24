У Варшаві запрацював ще один центр допомоги українцям
24 серпня 2022 , 09:15Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Polskie Forum Migracyjne
Польща не припиняє надавати різносторонню допомогу та підтримку українцям, які опинилися в країні через війну. На цей раз у Варшаві відкрився черговий центр для біженців з України.
Мовиться про центр "Пліч-о-пліч". Діяльність його спрямована на допомогу громадянам України в польській столиці, які втекли за кордон в пошуках порятунку від війни.
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Яку допомогу надають в центрі "Пліч-о-пліч"
- Кваліфіковані фахівці можуть надати психологічну підтримку для дорослих, підлітків та дітей;
- Українці мають змогу проконсультуватися з питань легалізації перебування, навчання та працевлаштування в Польщі;
- Центр допомагає, зокрема, людям з обмеженими можливостями, жертвам насильства та представникам різних меншин.
- Працює дитяча кімната, де батьки можуть залишити своїх малюків до чотирьох годин під наглядом вихователів.
Адреса центру та графік роботи
Центр розташований за адресою вул. Chmielna 85/87 у Варшаві. Він працює з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00.Зауважте! Усі послуги надаються безкоштовно. Попередня реєстрація не потрібна.
У Варшаві працює центр "Пліч-о-пліч" / Фото facebook