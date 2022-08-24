У Варшаві запрацював ще один центр допомоги українцям

Польща не припиняє надавати різносторонню допомогу та підтримку українцям, які опинилися в країні через війну. На цей раз у Варшаві відкрився черговий центр для біженців з України.

Мовиться про центр "Пліч-о-пліч". Діяльність його спрямована на допомогу громадянам України в польській столиці, які втекли за кордон в пошуках порятунку від війни.

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Яку допомогу надають в центрі "Пліч-о-пліч"

Кваліфіковані фахівці можуть надати психологічну підтримку для дорослих, підлітків та дітей;

Українці мають змогу проконсультуватися з питань легалізації перебування, навчання та працевлаштування в Польщі;

Центр допомагає, зокрема, людям з обмеженими можливостями, жертвам насильства та представникам різних меншин.

Працює дитяча кімната, де батьки можуть залишити своїх малюків до чотирьох годин під наглядом вихователів.

Адреса центру та графік роботи

Центр розташований за адресою вул. Chmielna 85/87 у Варшаві. Він працює з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00.

Усі послуги надаються безкоштовно. Попередня реєстрація не потрібна.



У Варшаві працює центр "Пліч-о-пліч" / Фото facebook