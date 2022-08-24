Мовиться про центр "Пліч-о-пліч". Діяльність його спрямована на допомогу громадянам України в польській столиці, які втекли за кордон в пошуках порятунку від війни.

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Яку допомогу надають в центрі "Пліч-о-пліч"

  • Кваліфіковані фахівці можуть надати психологічну підтримку для дорослих, підлітків та дітей;
  • Українці мають змогу проконсультуватися з питань легалізації перебування, навчання та працевлаштування в Польщі;
  • Центр допомагає, зокрема, людям з обмеженими можливостями, жертвам насильства та представникам різних меншин.
  • Працює дитяча кімната, де батьки можуть залишити своїх малюків до чотирьох годин під наглядом вихователів.

Адреса центру та графік роботи

Центр розташований за адресою вул. Chmielna 85/87 у Варшаві. Він працює з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 18:00.


У Варшаві працює центр "Пліч-о-пліч" / Фото facebook