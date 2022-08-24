Речь идет о центре "Плечо к плечу". Деятельность его направлена на помощь гражданам Украины в польской столице, бежавшим за границу в поисках спасения от войны.
И еще Как отдать ребенка в польскую школу или продолжить обучение по украинской программе за границей
Какую помощь оказывают в центре "Плечо к плечу"
- Квалифицированные специалисты могут оказать психологическую поддержку взрослым, подросткам и детям;
- Украинцы могут проконсультироваться по вопросам легализации пребывания, обучения и трудоустройства в Польше;
- Центр помогает, в частности, людям с ограниченными возможностями, жертвам насилия и представителям разных меньшинств.
- Работает детская комната, где родители могут оставить своих малышей до четырех часов под наблюдением воспитателей.
Адрес центра и график работы
Центр расположен по адресу ул. Chmielna 85/87 в Варшаве. Он работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
В Варшаве работает центр "Плечо к плечу" / Фото facebook