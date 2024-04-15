Заплановано, що майданчик запрацює у другій половині 2024 року. Він буде розташований на трубі сміттєпереробного заводу, розташованого на кордоні міст Таргувка та Рембертув.

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Оглядовий майданчик буде на трубі сміттєспалювального заводу

Оглядка пропонуватиметься за попереднім записом, як у складі групи, так і в індивідуальному порядку. Ця екскурсія буде інтегрована в освітній маршрут, який пролягатиме через територію заводу.

У Варшаві відкривається новий оглядовий майданчик / Фото Jakub Turowicz / MPO Warszawa

З метою покращення екологічної стійкості на заводі буде впроваджено найсучаснішу систему очищення димових газів. Крім того, планується заносити відходи всередину будівлі, щоб їх не було видно з даху.

Над залом для складування відходів буде споруджено зелений дах, який також слугуватиме місцем проведення шкільних екскурсій. Також у приміщенні планується відкрити амфітеатр для освітніх цілей, що дозволить проводити заняття в унікальній обстановці.

На Мальті можуть запустити дирижаблі

Одна з європейських країн розглядає можливість використання дирижаблів як громадський транспорт. Мовиться про Мальту. Ймовірно, найближчим часом з Мальти на сусідній острів Гозо та на Сицилію можна буде потрапити на дирижаблі.

Використання дирижаблів дозволить скоротити шкідливі викиди на 90%, оскільки для нього не потрібна довга смуга, й компанії-перевізники можуть не залежати від великих аеропортів.