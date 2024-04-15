Тревел-експерт визнав, що найпопулярніші курорти Франції, Італії, Іспанії вартують своїх рейтингів. Там справді є чим помилуватися. Водночас туристам, які люблять відпочинок у відносному спокої, варто звернути свою увагу на інші вау-локації (про них набагато рідше прочитає у туристичних путівниках).

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Які 5 локацій світу найбільше недооцінюють туристи

За словами тревел-експерта, туристи ще не оцінили всю привабливість Естонії. Цю країну він називає "європейською мрією", а столицю – Таллінн – казковим містом. Мандрівник зізнався, що прогулянка старовинними вузенькими вуличками всередині стін фортеці наче телепортувала його у минуле.



Казковий Таллінн / Unsplash

Мандрівник наголосив: Естонію варто досліджувати. Тоді у цю країну можна закохатися раз і на все життя.

Як найкраще місце для відпочинку на Близькому Сході тревел-експерт назвав Оман. Країна – справжнє втілення східної казки.

Прогулявшись красивим Корнішем, ви пройдете вздовж води і повз жвавого Гранд-базару. Ще краще те, що дивовижний Ваді-Шаб розташований менш ніж за дві години їзди від столиці. Стежка веде вас вузькими ущелинами через струмки і закінчується сюрреалістичним плаванням по неймовірних печерах,

– розповів тревел-експерт.



Оман зачаровує / Unsplash

Також тревел-експерт закликає неодмінно відвідати Намібію. Саме там можна відпочити під час найкращих у світі сафарі. Місцеві пейзажі – просто фантастика. Найкраще – орендувати фургон та поїхати насолоджуватися неповторним колоритом Намібії.



Намібія запрошує на найкращі у світі сафарі / Unsplash

Також у списку найбільш недооцінених місць від тревел-експерта – Шрі-Ланка. Вона вабить туристів фантастичними пейзажами та унікальною культурою. Мандрівник наголосив, що місцеві жителі – дуже дружні. Вони радіють туристам та готові показувати їм наймальовничіші куточки.

Ще одним класним напрямком для туристів тревел-експерт назвав Коста-Ріку. Зазвичай туди їдуть у пошуках екстриму та пригод. Водночас мандрівник наголосив, що країна чудово підходить і для сімейного відпочинку.