Запланировано, что площадка заработает во второй половине 2024 года. Она будет расположена на трубе мусороперерабатывающего завода, расположенного на границе городов Таргувка и Рембертув.

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Смотровая площадка будет на трубе мусоросжигательного завода

Осмотр будет предлагаться по предварительной записи, как в составе группы, так и в индивидуальном порядке. Эта экскурсия будет интегрирована в образовательный маршрут, который будет пролегать через территорию завода.

В Варшаве открывается новая смотровая площадка / Фото Jakub Turowicz / MPO Warszawa

С целью улучшения экологической устойчивости на заводе будет внедрена современная система очистки дымовых газов. Кроме того, планируется заносить отходы внутрь здания, чтобы их не было видно с крыши.

Над залом для складирования отходов будет построена зеленая крыша, которая также будет служить местом проведения школьных экскурсий. Также в помещении планируется открыть амфитеатр для образовательных целей, что позволит проводить занятия в уникальной обстановке.

На Мальте могут запустить дирижабли

Одна из европейских стран рассматривает возможность использования дирижаблей в качестве общественного транспорта. Говорится о Мальте. Вероятно, ближайшее время с Мальты на соседний остров Гозо и на Сицилию можно будет попасть на дирижабле.

Использование дирижаблей позволит сократить вредные выбросы на 90%, поскольку для него не нужна длинная полоса, и компании-перевозчики могут не зависеть от крупных аэропортов.