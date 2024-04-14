Тож, ймовірно, найближчим часом з Мальти на сусідній острів Гозо та на Сицилію можна буде потрапити на дирижаблі. Британська компанія HybridAir Vehicles повідомила про переговори з Transport Malta щодо їхніх послуг.

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На Мальті можуть запустити дирижаблі

Використання дирижаблів дозволить скоротити шкідливі викиди на 90%, оскільки для нього не потрібна довга смуга, й компанії-перевізники можуть не залежати від великих аеропортів.

Зазначається, що 60% підйомної сили дирижабля забезпечується гелієм, а 40% електродвигунами. Дирижаблі літають зі швидкістю, порівнянною з високошвидкісним поїздом, і не видають зайвого шуму.

Не виключено, що найближчим часом жителі та гості Мальти зможуть подорожувати на сусідній острів Гозо та на Сицилію (Італія) на дирижаблях. Зараз на острів Гозо можна дістатися поромом, а на Сицилію – літаком або також на поромі.

Мальта планує запустити дирижаблі / Фото Unsplash

Що відомо про ініціативу?

Виробництвом дирижаблів займається британська компанія. Їхні дирижаблі здатні перевозити до 100 осіб. Компанія HAV планує виробляти по 24 дирижаблі на рік.

Ідея використання дирижаблів як громадський транспорт вже знайшла відгук в Іспанії. Авіакомпанія Air Nostrum Group планує придбати 10 дирижаблів, щоб частково замінити на них регіональні авіарейси.

При цьому початкові випробування HAV у 2016 році були невдалими: дирижабль спікував та пошкодив частину кабіни екіпажу.

До слова, французька компанія з екотуризму Grands Espaces планує використовувати дирижаблі британського виробництва Airlander 10 для подорожей до Арктики з 2028 року. Щоправда, лише за кілька років.