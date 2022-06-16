У Варшаві відкрили ще один центр допомоги українцям: що треба знати

У Варшаві перебуває чимала кількість українських біженців. Очевидно, в чужій країні вони потребують допомоги.

У Варшаві відкрили центр допомоги українцям

Для цього у польській столиці відкрили ще один центр допомоги. Там українці зможуть отримати психологічну допомогу та вчити мову, а їхні діти навчатися дистанційно.

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У центрі допомоги є можливість:

вчити польську мову;

отримати психологічну допомогу;

українські діти можуть навчатися дистанційно за спеціальними місцями.

Зазначається, що 120 місць, повністю підготовлених для дистанційного навчання. Крім того, є клуб матері та дитини і молодіжний клуб.

Як працює центр допомоги

Центр розташований у Варшаві на вулиці Товарова 25А. Він працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 та по суботах — з 9:00 до 15:00.

Його організували банк "Alior", UNICEF Polska та адміністрацією Варшави.

Я сподіваюся, що цей Центр певною мірою допоможе у вирішенні поточних питань і стане натхненням для інших міст, для інших банків чи установ щодо створення таких місць,

– підкреслив віцепрезидент банку Ґжеґож Ольшевський.

До слова, це вже четверте подібне місце, яке запустили у Варшаві. Загалом, як повідомили у столичній мерії, ще планують відкрити сорок таких місць.

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